Koronavirustartunnat kasvavat MLB:ssä, liigan pomo haluaa jatkaa silti kautta

Koronavirustartunnat jatkavat kasvuaan ja otteluita on jouduttu siirtämään Baseballin MLB-liigassa, mutta sarjan komissaari Rob Manfred ei aio keskeyttää kautta.

Koronavirus kiusaa etenkin Miami Marlinsissa, jossa 20 joukkueen jäsentä on sairastunut virukseen. Myös St. Louis Cardinalsissa ja Philadelphia Philliesissa on rekisteröity lukuisia tautitapauksia.

– Me pelaamme. En ole luovuttaja. Ei ole mitään syytä lopettaa nyt. Tämä on hallittavissa, Manfred väitti ESPN:lle.

Cardinalsin ja Milwaukee Brewersin peli jouduttiin siirtämään lauantaina, koska Cardinalsin riveistä neljältä jäseneltä löytyi koronavirustartunta.

Marlins ja Phillies eivät ole pystyneet tartuntojen vuoksi pelaamaan otteluakaan sitten viime viikonlopun.

STT

