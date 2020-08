Korruptiosta epäilty Espanjan entinen kuningas lähtee maanpakoon

Espanjan valtaistuimen pojalleen Felipelle vuonna 2014 luovuttanut Juan Carlos, 82,ilmoitti maanantaina lähtevänsä vapaaehtoiseen maanpakoon. Entisen kuninkaan yllä on viime aikoina leijunut korruptiotutkinnan synkkä pilvi.

– Kerron sinulle nyt päätöksestäni lähteä tällä erää Espanjasta, päätökseni syynä on haluni palvella Espanjan kansaa, sen instituutioita ja sinua kuninkaana, Juan Carlos kirjoitti pojalleen lähettämässään kirjeessä.

– Teen päätöksen suurissa tuskissa, mutta rauhallisin mielin, ex-monarkki jatkoi.

Espanjan nykyinen hallitsija ilmoitti aiemmin tänä vuonna lopettavansa isälleen maksettavan vuotuisen määrärahan. Päätös julkistettiin, kun oli käynyt ilmi, että Juan Carlos oli väitetysti saanut Saudi-Arabialta sata miljoonaa dollaria eli noin 85 miljoonaa euroa, jotka oli kanavoitu pankkitilille Sveitsissä vuonna 2008.

Entinen kuningas on tutkinnan kohteena sekä Espanjassa että Sveitsissä.

Kuninkaan syytesuoja rajoittaa seurauksia

Espanjassa käynnissä olevan tutkimuksen oikeudelliset seuraukset voivat koskea vain Juan Carlosin vallasta luopumisen jälkeisiä vuosia, sillä kuninkaana ollessaan hän nautti syytesuojasta.

Vuonna 1975 kruunattu Juan Carlos on langennut korkealta, sillä vuosikymmenten ajan hän oli Espanjassa hyvin suosittu julkisuuden hahmo, jota pidettiin Espanjan demokratian kätilönä. Carlos nousi valtaistuimelle vuonna 1975, kun Espanjaa vuosina 1939-1975 hallinnut fasistidiktaattori Francisco Franco kuoli.

Juan Carlosin maine sirpaloitui vuonna 2018, kun häntä vastaan käynnistettiin tutkinta. Korruptioepäilykset heräsivät julkaistuista asiakirjoista, jotka olivat tiettävästi peräisin ex-kuninkaan väitetyltä entiseltä rakastajattarelta, liikenainen Corinna Larsenilta.

Korruptioskandaali liittyy espanjalaisyhtiöiden saamaan sopimukseen rautatien rakentamisesta Saudi-Arabian pyhien kaupunkien Mekan ja Medinan välille.

STT

