Kolmen vuoden kuluttua Salon paikallisbussit saattavat kulkea Korvenmäen kaatopaikkakaasuista jalostetulla biometaanilla.

Korvenmäen jäteasemalla on nimittäin kevään ja kesän aikana testattu, onko mahdollista muuntaa hyödyntämiskelvotonta kaatopaikkakaasua puhtaaksi biometaaniksi. Metaania voidaan hyödyntää polttoaineena sekä teollisuudessa, lämmityksessä että liikenteessä.

Cargotecin pääomistajan Ilkka Herlinin energiateknologiayhtiö Q Powerin ja Lounais-Suomen Jätehuollon kokeilu ylitti ennakko-odotukset.

Q Powerin mikrobiologinen reaktori ei vain muuttanut kaatopaikkakaasuja metaaniksi, vaan myös puhdisti ne rikkivedyistä sekä muista epäpuhtauksista. Tähän asti epäpuhtaudet ovat vaikeuttaneet kaatopaikkakaasujen hyödyntämistä.

– Teknologiamme on testattu toimivaksi, ja olemme nyt valmiita toimittamaan tuotettamme eteenpäin. Tavoitteenamme on solmia ensimmäiset kotimaan kaupat vielä tämän vuoden aikana, toteaa Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen yrityksen mediainfossa.

Q Powerin teknologia perustuu siihen, että hiilidioksidiin lisätään vetyä, jolloin muodostuu synteettistä metaania.

Kaatopaikkakaasujen muuntaminen biometaaniksi on vasta ensimmäinen askel Q Powerin pitkän aikavälin suunnitelmassa. Yhtiö on suunnannut katseensa ensi vuonna Korvenmäkeen valmistuvaan Lounavoiman ekovoimalaitokseen.

Laitoksen tuottamasta hiilidioksidista on tarkoitus jalostaa liikennekäyttöön soveltuvaa biopolttoainetta.

– Salosta on kovaa vauhtia tulossa maailman ensimmäinen kaupunki, jossa hiilidioksidia pystytään ottamaan talteen ja hyödyntämään uusiutuvan energian tuotannossa, Ilkka Herlin kertoo.

Lounavoiman ja LSJH:n hallitukset ovat sitoutuneet jatkamaan hankkeen suunnittelua yhdessä Q Powerin kanssa.

– Hankkeen edistymistä on ollut hieno seurata. Parhaassa tapauksessa Korvenmäessä tuotettua polttoainetta on saatavilla jo ensi vuonna. Tällä hetkellä olennaista on saada hankkeelle EU-rahoitusta sekä se, että uusi jätelakiuudistus menisi läpi tällaisenaan, sanoo LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä .

Lisäksi Q Powerin ja LSJH:n on tarkoitus testata tulevaisuudessa erilaisten jätemateriaalien kaasuttamista.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi kertoo kaupungin seisovan Q Powerin hankkeen takana.

– Olemme tukeneet hanketta avaamalla ovemme yrityksille. On käynyt hyvä tuuri, että kaupungista on löytynyt useita yrityksiä, joilla on ollut halua viedä asiaa eteenpäin.

Mannervesi uskoo, että kaupunki pystyy hyötymään Korvenmäessä käynnissä olevasta projektista monella tapaa.

– Uuden EU-direktiivin mukaan yhä suuremman osan kaupungin kuljetuksista on tapahduttava päästöttömästi. Koska raskaita ajoneuvoja ei voida sähköistää, niihin tarvitaan biopolttoainetta. Salossa tullaan seuraavaan kolmen vuoden sisällä näkemään biopolttoaineella kulkevaa julkista liikennettä, Mannervesi lupaa.

– Lisäksi hanke tuo Saloon uusia työpaikkoja, mikä saattaa houkutella kaupunkiin uusia asukkaita, hän jatkaa.

Tiistaina Salossa vierailleen europarlamentaarikko Ville Niinistön mukaan Q Powerin hanke edustaa Euroopan energiatalouden tulevaisuutta.

– Pyrimme pitkällä aikavälillä täysin jätteettömään järjestelmään. Kaatopaikkakaasujen muuntaminen biometaaniksi on hyvä esimerkki siitä, miten kaikki jätteet voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Niinistö nosti esiin, että suunnitteilla olevan EU:n elpymisrahaston avulla on tarkoitus tukea juuri tämän kaltaisia projekteja.

– On tärkeää, että suomalaisyritykset ovat etunenässä kehittämässä uusia ympäristöystävällisiä teknologioita. Uusiutuvalla energialla on valtavat globaalit vientimarkkinat. Kaatopaikkakaasuja hyödyntävää teknologiaa ei kaivata vain Euroopassa, vaan sille on tarvetta kaikkialla maailmassa.