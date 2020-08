Kouluverkko harvenee

Peruskoulujen määrä vähenee nopeaa tahtia. Opetushallituksen selvityksen mukaan kouluverkon harveneminen jatkuu seuraavan kahden vuosikymmenen aikana.

Jyrkimmän arvion mukaan koulujen määrä lähes puolittuu vuoteen 2040 mennessä. Lievinkin näkymä ennustaa, että lähes joka neljäs koulu joutuu sulkemaan ovensa.

Kouluverkkoa koskevat laskelmat kertovat karua kieltä. Opetushallituksen arvion mukaan koulujen määrä tulee seuraavan 20 vuoden aikana vähenemään voimakkaasti.

Sama suunta on jatkunut koko 2000-luvun. Vuonna 2018 Suomessa oli 2 300 koulua, mikä on yli 40 prosenttia vähemmän kuin 2000-luvun alussa. Eniten on lakkautettu pikkukouluja.

Suhteellisesti eniten kouluja on suljettu Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, joissa kouluja on lähes kaksi kolmasosaa vähemmän kuin 2000-luvun alussa.

Opetushallituksen selvityksen mukaan koulukato tulee jatkumaan myös lähivuosina. Pahimman skenaarion mukaan lähes joka toinen koulu joudutaan sulkemaan vuoteen 2040 mennessä. Se tarkoittaisi, että nykyisestä 2 300 koulusta jäisi jäljelle vain 1 300.

Toisen laskelman mukaan kouluverkon harvenemista pyritään hillitsemään kansallisilla tai alueellisilla toimilla. Tässä tapauksessa koulujen määrä vähenisi runsaalla kolmanneksella.

Kaikkein lievimmän arvion mukaan määrä vähenee noin 1 800 kouluun.

Koulujen lakkauttaminen osuu voimakkaimmin alueille, joissa väki on vähentynyt ja vähenee edelleen. Kouluja on vähemmän, jäljelle jäävien koulujen oppilasmäärät kasvavat ja koulumatkat tulevat pitenemään.

Erityisen voimakkaasti muutos vaikuttaa Pohjanmaalla, Satakunnassa, Kainuussa ja Etelä-Savossa. Opetushallitus arvioi, että enimmillään vähennys olisi noin 60–70 prosenttia.

Uusien ennusteiden mukaan on selvää, että kouluverkkokeskustelu tulee jatkumaan myös Salossa. Kaikkia kouluja on vaikea ylläpitää, kun oppilasmäärät laskevat.

Kun tulevaisuuden kouluverkkoa rakennetaan, pitää ottaa huomioon väestömuutoksen lisäksi myös kaupungistuminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja muut megatrendit.