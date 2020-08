Kovia keinoja tarvitaan

Rauhallisen kesän jälkeen koronatilanne on Suomessa nopeasti muuttumassa. Kaikkein pysäyttävin uutinen kuultiin maanantai-illalla, kun sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa kuultiin koronatartuntojen määrä Turkuun saapuneesta lentokoneesta.

Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun lauantaina saapuneen matkustajille tehtiin joukkotesti, jossa todettiin koronatartunta 24 matkustajalla.

Huoli riskimaista saapuvien matkustajien koronatartunnoista ei ole ollut aiheeton. Tämä tuli selväksi viimeistään nyt, kun lauantaina Turkuun saapuneesta matkustajakoneesta löytyi 24 koronatartuntaa.

Koko koneellisen testaaminen oli jälkikäteen katsottuna aivan oikea toimenpide. Näin suurta määrää tartuntoja tuskin kuitenkaan osattiin odottaa.

Joukkotesti tehtiin myös Romanian Bukarestista Helsinkiin saapuneelle koneelle. Näistä matkustajista ei tartuntoja kuitenkaan löytynyt.

Yksittäisiä tartuntoja ja tartuntaketjuja on kesän aikana pystytty jäljittämään riskimaista tulleisiin matkustajiin. Matkustaminen riskimaista on sallittu muun muassa välttämättömien työtehtävien tai perhesyiden vuoksi. Lisäksi Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata kotimaahan.

Ilmi tulleet koronatartunnat osoittavat, että rajoilla on syytä ottaa käyttöön järeämpiä keinoja virustaudin leviämisen estämiseksi.

Riskimaista tuleville matkustajille voidaan määrätä pakollinen koronatesti ja pakkokaranteeni. Jos riskimaista palaava rikkoo pakkokaranteenia, hänelle voidaan määrätä rangaistus.

Keinot voivat tuntua kovilta, mutta niiden käyttö on perusteltua, kun koronan toinen aalto uhkaa levitä koko Euroopassa.

Tarkkailun kohdistaminen riskimaista saapuviin matkustajiin on tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Suorien lentojen lisäksi tarkkailu pitää ulottaa myös niihin matkustajiin, jotka tulevat riskimaista, mutta lentävät niin sanottujen turvallisten maiden kautta. Lisäksi tarkkailua tarvitaan myös satamissa ja maarajoilla.

Skopjen koneen tartuntamäärä on hyvä muistutus, miten helposti korona voi lähteä uudestaan nousuun Suomessa, jos tartuntaketjut leviävät laajalle.