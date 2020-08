Kriisikunnille aikalisä

Kriisikunnille on luvassa hieman helpotusta, kun kriisimenettelyä ollaan lykkäämässä koronapandemian vuoksi. Aikalisä ei kuntia kuitenkaan pelasta, vaan korona pahentaa taloustilannetta entisestään.

Kuntatalouden tilanne on vaikea. Tarkkailussa on tänä vuonna yhdeksän kuntaa, ja ensi vuoden listalla lisäksi viisi kuntaa. Talousongelmista kärsivien kuntien määrä uhkaa kasvaa tasaista vauhtia tulevina vuosina.

Kunta voi joutua kriisimenettelyyn, jos sen taloudelliset tunnusmerkit täyttyvät. Kuntalain mukaan kunnan pitää muun muassa maksaa taseeseen kertynyt alijäämä viidessä vuodessa.

Tänä vuonna tarkkailussa on ollut yhdeksän kuntaa, joista 7–8 olisi ollut päätymässä kriisikuntamenettelyyn. Suurella osalla näistä kunnista alijäämä on vain kasvanut viiden vuoden aikana.

Tarkkailtavien kuntien joukossa on muun muassa Raasepori (SSS 28.7.). Suurin on Vaasa, jossa asukkaita on yli 67 000. Vaasassa on vuoden sisällä käyty kolmet yt-neuvottelut, joiden avulla kaupunki on yrittänyt välttää joutumista kriisikunnaksi.

Koronan vuoksi kriisikuntamenettelyä on tarkoitus lykätä. Päätös aikalisästä tehtäneen elokuun aikana, ja kunnat ovat ilmeisesti saamassa kahden vuoden lykkäyksen.

Lykkäykselle on perusteet. Korona on koetellut kovaa kuntataloutta, joten poikkeusaika on syytä putsata vertailusta pois.

Kuntataloutta tulee muuttamaan myös sote-uudistus, joka vie ison osan kuntien kustannuksista. Iso muutos on syytä ottaa huomioon tässä tarkkailussa.

Kunnilla menee yleisesti huonosti. Valtiovarainministeriö arvioi huhtikuussa, että vuoteen 2024 mennessä jopa yli 200 kunnalla on taseeseen kertynyttä alijäämää.

Sote-uudistus vie ison kustannuserän pois, mutta ei yksin ratkaise kuntien talousongelmia. Järkevä ja tehokas taloudenhoito pitää parhaiten nenän pinnan yläpuolella.

Kuntia kehotetaan tehostamaan toimintaa digiloikalla, josta kevään koronapandemian aikana saatiin hyviä kokemuksia. Myös yksityisten yritysten osaamista pitäisi hyödyntää paremmin.

Perinteinen keino edelleen on yhteistyö naapurikuntien kanssa palvelujen tuottamisessa. Moni kunta joutuu harkitsemaan oman palveluverkon harventamista.

Vaikeimmissa tapauksissa kuntaliitos on se viimeinen vaihtoehto.