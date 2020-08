Kuluttajille tarkoitetut kasvomaskit käyvät kaupaksi kuin vessapaperi keväällä – useissa Prismoissa ja Citymarketeissa tarjolla vain tyhjiä hyllyjä

Kuluttajille tarkoitettujen kasvomaskien kysyntä on räjähtänyt alkuviikolla käsiin, ja ainakin monissa Prismoissa ja Citymarketeissa maskinostajia odottavat vain tyhjät hyllyt. Havainnolle löytyy tukea Keskosta ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK).

Keskon tavarakaupan johtaja Harri Hovi kertoo STT:lle, että maskien menekki kymmenkertaistui maanantaina, joten maskit ovat päässeet loppumaan joistakin kaupoista.

SOK:n valikoimajohtaja Janne Paananen on huomannut saman. Hänen mukaansa maanantaina maskeja myytiin lähes yhtä paljon kuin viime viikolla yhteensä.

Maskeja on varastoissa runsaasti, ja niitä saadaan lisää hyllyille lähipäivinä.

