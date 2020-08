Kuluttajille tarkoitetut kasvomaskit käyvät kaupaksi kuin vessapaperi keväällä – useissa Prismoissa ja Citymarketeissa tarjolla vain tyhjiä hyllyjä

Kuluttajille tarkoitettujen kasvomaskien kysyntä on räjähtänyt alkuviikolla käsiin, ja ainakin monissa Prismoissa ja Citymarketeissa maskinostajia odottavat vain tyhjät hyllyt. Havainnolle löytyy tukea Keskosta ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK).

– Viime viikon aikana menekki kolminkertaistui ja eilen jopa kymmenkertaistui, eli joistakin kaupoista maskit ovat päässeet loppumaan, kertoo Keskon tavarakaupan johtaja Harri Hovi.

Hovin mukaan maskeja on varastossa runsaasti, joten täydennystä kauppojen hyllyille on tulossa lähipäivinä kauppojen kuormapäivistä riippuen. Hän uskoo, että Citymarketien lisäksi maskihyllyt ovat voineet hetkellisesti tyhjentyä muissakin maskeja myyvissä K-ryhmän kaupoissa.

– Uskon, että huomenna asia on jo pitkälti kunnossa. Tämä menekin kolmin- ja kymmenkertaistuminen ei ollut ihan yhtä nopeaa kuin wc-paperin hamstraus alkuvuonna, joten tähän on ehditty reagoida paremmin, Hovi sanoo.

Maskien menekkiennustetta aiotaan Keskolla päivittää, jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa suosituksen maskien käytöstä.

Miltei koko viime viikon myynti päivässä

Samasta maskikiinnostuksesta kertoo SOK:n valikoimajohtaja Janne Paananen.

– Eilinen menekki oli meillä yllättävän kova, ja tuotteet voivat olla tilapäisesti loppu joistain myymälöistä, mutta täydennystä on tulossa lisää huomenna, hän sanoo.

Paanasen mukaan maanantain aikana myytiin maskeja lähes saman verran kuin viime viikolla yhteensä. Maskeja löytyy kuitenkin vielä varastoista.

– Täytämme myymälöitä parhaamme mukaan. Osassa myymälöistä saattaa eilisen myynnin perusteella tulla pieni katve, mutta huomenna tuotetta menee hyllyille taas lisää, Paananen kertoo.

Kuluttajille tarkoitettujen kasvomaskien on tarkoitus etupäässä estää ihmistä levittämästä taudinaiheuttajia, kuten koronavirusta, muihin ihmisiin. Käyttäjää itseään maski ei olennaisesti suojaa tartuntariskiltä.

Yle uutisoi sunnuntaina, että THL olisi aikeissa suosittaa kasvomaskien käyttämistä julkisissa tiloissa. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi tuolloin Ylelle, että asiasta keskustellaan alkuviikosta.

STT

