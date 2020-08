Kuolleen ystävän yksinkertainen ohje siivitti Kortteen voittoon – ”Yritin iloita siitä, että pääsin juoksemaan”

13 sekunnin alittamisesta on tullut Suomen pika-aiturinaisille jo uusi normaali, mutta suoritusten kohentuessa kasvavat myös odotukset. Siksi yleisurheilun Kuortaneen gp-kilpailuissa Annimari Kortteen voittoaika 12,88 ja Nooralotta Nezirin 12,96 eivät säväyttäneet enää samalla tavalla.

Lämmin ja tuuleton kesäilta antoi odottaa paljon, kun Korte paineli jo satasen aitojen alkuerissä alle 13 sekunnin (12,90). Nezirin neljän vuoden takainen kenttäennätys 12,81 pitää silti edelleen.

– Mulla on ollut tosi vaikea päivä. Hyvä ystäväni Braian (Toledo) kuoli helmikuussa, ja edellisen kerran olin Kuortaneella hänen kanssaan. Minulla on vain paljon muistoja mielessä. Tuntui, ettei pää ole ihan täällä näin, mutta siitä huolimatta voitin, Korte sanoi kyyneleitä pidätellen.

– Olen miettinyt, mitä ihania opetuksia olen Braianilta saanut. Pitää olla aina iloinen ja joka päivästä täytyy iloita. Ajatukset oli vaikea saada kisaan, Korte kertoi.

Toisaalta muistoista oli ammennettavissa myös voimaa, jolla kilpasiskot Neziri (12,96), Lotta Harala (13,17) ja Reetta Hurske (13,62) jäivät taakse.

– Yritin iloita siitä, että pääsin juoksemaan, Korte tiivisti.

Raitanen rikkoi vihdoin 3.40

Estejuoksija Topi Raitanen onnistui 1 500 metrillä ensimmäisenä suomalaisena kahdeksaan vuoteen alittamaan ajan 3.40,00. Raitasen aika Kuortaneella oli miehen oma paras 3.38,88.

– Tuntui hyvälle koko ajan. Tunsin, että vauhti tippui hieman keskivaiheilla. Viimeisellä kolmellasadalla metrillä pitää tehdä ratkaisuja, ja siinä kovempi kaveri tuli ohi. Se herätti hyvin myös itseni, Raitanen pohti.

Radalla onnistui myös kauden kotimaisen kärkituloksen 800 metrillä tekaissut Sara Kuivisto. Uusi kärkitulos kirjattiin 2.02,92, joka on puolisen sekuntia Kuiviston aiempaa ennätystä parempi.

– Täytyy sanoa, että yllätyin ajasta. Verryttelyssä tuntui siltä, että päästäänkö tässä edes alle 2.05:n, Kuivisto sanoi.

Keihäsmiehet pettivät, Ståhl ei

Kuortaneen keihäskilpailu jäi Suomen miesheittäjien osalta pahasti piippuun. 80 metrin raja jäi tyystin ylittämättä, kun Lassi Etelätalon kauden paras 79,32 riitti neljänneksi. Toni Keränen heitti 76,74, mutta Toni Kuusela jäi kotiyleisönsä edessä alle 70 metrin (69,09).

Kisan vei Kuortaneella myös neljä vuotta sitten voittanut Saksan Johannes Vetter tuloksella 86,49 ennen Ruotsin Kim Ambia (85,68).

Ruotsin kiekkotähti Daniel Ståhl puolestaan paiskasi vihdoin 30 vuotta kestäneen kenttäennätyksen (65,94) historiaan. Ståhl kirjautti uudeksi kärkitulokseksi 68,48, joka riitti parin metrin marginaalilla myös kilpailun voittoon.

– Olin aika ujo ensimmäiset kaksi heittoa. Viimeisellä taas yritin liikaa, neljännellään 68-metrisen heittänyt Ståhl sanoi.

Ståhl aikoo kilpailla Suomessa vielä ainakin kertaalleen Paavo Nurmen kisoissa 11. elokuuta. Hän toivoo, että saa vielä sen jälkeen yhden kutsun tulla Suomeen kisaamaan.

– Toivottavasti tulee Ruotsi-ottelu, Ståhl sanoi.

