Ainakin 10 on kuollut ja useat kymmenet ovat loukkaantuneet räjähdyksissä Beirutissa Libanonissa – loukkaantuneiden on nähty kävelevän verisinä kaupungin kaduilla

Ainakin 10 ihmistä on kuollut valtavassa räjähdyksessä Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tiistai-iltana, viranomaislähteet kertovat uutistoimisto Reutersille.

Lisäksi kymmenet ihmiset ovat loukkaantuneet, kertoo viranomaislähde uutistoimisto AFP:lle. Libanonin terveysministeri kertoo Reutersin mukaan, että loukkaantuneita on ”erittäin suuri määrä”.

Loukkaantuneiden joukossa on nähty olevan myös lapsia, AFP kertoo. Kymmenien loukkaantuneiden on nähty myös kävelevän verisinä kaupungin kaduilla.

Räjähdys tapahtui mediatietojen mukaan Beirutin satama-alueella, ja se nosti valtavan savupilven Beirutin taivaalle. AFP:n lähteiden mukaan räjähdyksiä tapahtui kaksi. Satamassa palaa vieläkin suuri tulipalo.

Satama-alue on Libanonin suurimpia kaupunkialueita.

AFP:n mukaan räjähdykset olivat voimakkaita ja tärisyttivät laajalti koko kaupunkia. Paikallisen median kuvissa ihmiset ovat loukussa romahtaneiden talojen raunioiden alla, ja useat heistä ovat mahdollisesti loukkaantuneet.

Voimakkaat räjähdykset rikkoivat myös rakennusten ikkunoita ja parvekkeita sekä tuhosivat talojen kalustoa. Myös kaduilla olleita autoja tuhoutui räjähdysten paineesta. Joillakin kaupungin alueilla on sähkökatkoksia, AFP kertoo.

Räjähdyksen syy ei ole vielä tiedossa. Uutistoimisto Reutersin mukaan satamassa sijaitsee varastoja, joissa säilytetään räjähteitä. Uutistoimisto AP:n mukaan varastoissa säilytetään ilotulitteita.

STT

Kuvat: