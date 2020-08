Kysely: Joka kolmas on harkinnut muuttoa pois kaupungista

Kaupungissa asuvista ihmisistä 31 prosenttia on harkinnut muuttoa maaseutumaiseen ympäristöön, kertoo LähiTapiolan tuore kysely.

Tärkeimmiksi syiksi muuton pohtimiseen vastaajat mainitsevat rauhallisemman elämänrytmin, huokeammat asumiskustannukset, hyvät ulkoilumahdollisuudet ja väljemmän asumisen.

Suomessa muuttoliike on pitkään suuntautunut kaupunkeihin, mutta poikkeuksellinen koronaviruskevät näyttää kääntäneen tilanteen. LähiTapiolan ekonomisti ei usko pysyvään muutokseen.

– Olen taipuvainen uskomaan, että tämä koronavirus on väliaikainen tekijä, eikä pysyvästi käännä muuttoliikkeen suuntaa, Hannu Nummiaro sanoo tiedotteessa.

LähiTapiolan Kantar TNS:llä toteuttamaan kyselyyn vastasi 1068 ihmistä elokuun aikana. Vastaajat olivat 15-74-vuotiaita.

STT

