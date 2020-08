LähiTapiola Etelän puolivuotinen tappiollinen – osakkeiden kurssi jo elpymään päin

LähiTapiola Etelän puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuun väliseltä ajalta osoittaa, että kokonaistulos alkuvuodesta jäi 3,3 miljoonan euron verran tappiolliseksi.

– Nyt liiketoimintamme jätti katetta, mutta sijoitustoiminta meni alaspäin. Sijoituspuolen notkahdus osakkeissa on kuitenkin palautunut aika nopeasti. Se on toiminnassamme tärkeä tukijalka, kertoo LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström.

Vahinkosuhteen ja liikekulusuhteen yhteen summaava yhdistetty kulusuhde on LähiTapiola Etelällä puolen vuoden ajalta 84,6 prosenttiyksikköä, johon Lagerström on tyytyväinen.

– Lukua selittää se, että tänä vuonna ei ole ollut isoja palovahinkoja. Yleensä ne heittävät riskisuhdetta nopeasti ylöspäin, kun jostain vahingosta voi tulla maksettavaa helposti miljoonankin verran. Olemme yksi LähiTapiola-ryhmän vakavaraisimpia yhtiöitä, vastuunkantokykymme on 230 prosenttiyksikköä, Lagerström taustoittaa.

Salon lisäksi sen pohjoispuolella Marttilasta Uudenmaan maakunnan puolelle Nummelaan asti ulottuvalla alueella toimiva LähiTapiola Etelä maksoi vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana vahingonkorvauksia 14,4 miljoonaa euroa. Luku on täsmälleen sama kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.

Syynä muuttumattomuuteen on suurten vahinkojen poissaolo alkuvuodelta. Toimitusjohtaja arvioi, että noin 80 prosenttia LähiTapiola Etelän käsittelemistä vahingoista ovat pieniä ”massavahinkoja”.

– S-bonuksia vakuutusmaksuista maksoimme 700 000 euroa ja vahinkovakuutuksen keskittämisetuja viisi miljoonaa euroa. Valtion kassaan maksoimme veroja seitsemän miljoonaa euroa, Lagerström luettelee.

Lukujen tarkastelussa on syytä muistaa, että koronapandemian vaikutukset eivät näy niissä vielä. LähiTapiola Etelä maksoi alkuvuoden aikana vasta vanhoja vahingonkorvauksia pois.

– Puhumme aina niin, että vahinkovakuuttaminen on pitkähäntäistä. Koskaan ei sovi ajatella vain yhtä vuotta, vaan esimerkiksi seitsemää vuotta. Niistä paras ja huonoin pois, viidestä jäljelle jäävästä lasketaan keskiarvo. Silloin voi linjata, mihin suuntaan bisnes kulkee, Lagerström huomauttaa.

Vakuutusehtojen kireys vaihtelee toimitusjohtajan mukaan kuin aaltoliikkeessä, välillä tiukentuen ja toisinaan löystyen. Nyt vahinkovakuuttamisen pihvit ovat Lagerströmin näkökulmasta syöty. Tarve taloudellisen kivijalan vahvistamiselle lähestyy vääjäämättä.

Fyysisten asiakastapaamisten puute korona-aikana laski koko LähiTapiolan henkivakuutusten maksutuloa kahdeksan prosenttiyksikön verran.

– Myyntimme vahinkovakuuttamisessa pysyi kuitenkin lähes samassa tasossa kuin ennen koronavirusta. Henkilökuntamme hoiti fiksusti kevään aikana omia asiak­kaitaan, joilla oli nyt aikaa keskittyä. Kävimme heidän vakuutusturvaansa läpi, teimme huolenpitohommaa, Lagerström kiittää.

LähiTapiola Etelä oli ryhmän yhtiöistä ensimmäinen, joka maaliskuun puolessavälissä sulki toimistonsa asiakaskäynneiltä.

– Päätimme siitä perjantain aamukokouksessa. Maanantaina tuli sitten ilmoitus, että muutkin toimialueet tekevät niin, Lagerström taustoittaa.

Toimitusjohtajan mukaan pitkän aikavälin tavoitteena on se, että 80 prosenttia asiakkaiden vahingoista käsiteltäisiin automaationa, ilman fyysisten paperien täyttämistä ja LähiTapiola Etelän asiakaspalvelijan kohtaamista.

– Nyt käsittelemme varmaan hieman alle puolet vahingoista automaatiolla. Se riippuu vakuutuslajista, mutta pyrimme tehostamaan prosesseja koko ajan, Lagerström toteaa.

Tällä hetkellä LähiTapiolalle työstetään uutta käyttöjärjestelmää. Sen ensimmäinen vaihe tulee käyttöön syksyllä.

– Sitä otetaan käyttöön vaiheittain, kolmen vuoden ajan. Uuteen järjestelmään viedään koko tietokanta vanhoista, Lähivakuutuksen ja Tapiolan järjestelmistä. Uudistaminen on kallista hommaa, yhdellä miljoonalla ei tahdo tapahtua mitään, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Rahastoyhtiö LähiTapiolan omistukseen

Koko LähiTapiolan toimintaa tarkasteltaessa merkittävin lähiaikojen uutinen tuli julki viikko sitten, jolloin LähiTapiola tiedotti ostavansa rahastoyhtiö Seligson & Co:n.

Yhteistä taivalta vakuutusyhtiöllä ja rahastoyhtiöllä on takanaan jo kaksi vuosikymmentä. Tähän saakka LähiTapiola on omistanut Seligson & Co:sta noin 40 prosenttiyksikköä.

– Heillä on yhteensä kaksi miljardia euroa asiakasvaroja hoidossa, joten ihan pieni tekijä se ei ole. Asiakkaita sillä on 133 000. Tulosta Seligson & Co teki viime vuonna 2,5 miljoonaa, LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström mainitsee.

Yrityskaupan lainvoimaisuus vaatii vielä Finanssivalvonnan hyväksynnän. Omistuksen siirtyminen LähiTapiolalle ei vaikuta mitenkään rahastoyhtiön asiakkaisiin tai henkilöstöön.

– Kauppa menee loppuun asti vasta lokakuussa, mutta olemme sopineet jo lunastusmenettelyyn pääsystä. Käytännön kenttätyötä emme ole tehneet heidän kanssa ennen, mutta meillä on ollut Seligson & Co:n hallituksessa kaksi paikkaa, toimitusjohtaja toteaa.

Seligson & Co:nin rahastot ovat Lagerströmin mukaan hieman erilaisia kuin mitä LähiTapiolalla on ollut asiakkailleen tähän mennessä tarjota. Yrityskauppa monipuolistaa siis LähiTapiolan rahastovalikoimaa.

– Nousemme Suomen viidenneksi suurimmaksi toimijaksi sijoitusrahastoissa, noin seitsemän miljardin asiakasomaisuudella. Seligson & Co ovat tehneet kovaa tulosta vetämällä tiukalla budjetilla, ilman itsensä markkinointia. Aiomme jatkaa samaa linjaa.

Kauppa on vain osa viime aikoina tapahtunutta suomalaisten valuuttapalvelujen uudelleenkeskittymistä.

LähiTapiolan ja SOK:n omistama S-pankki tiedotti kaksi viikkoa sitten, että se osti itselleen Fennian varainhoito- ja kiinteistövarainhoitopalvelut. Kaupan myötä merkittävä osuus Fennia-konsernin varallisuudesta siirtyi S-pankin FIM Varainhoidon käsiin.