Mediat: Australia rajoittaa koronan takia voimakkaasti kansalaistensa pääsyä ulkomaille

Australia on rajoittanut koronaviruspandemian aikana voimakkaasti kansalaistensa mahdollisuuksia matkustaa ulkomaille, kertovat useat maan mediat. Rajaviranomaiset ovat päästäneet ulkomaille vain noin 22 000 ihmistä maaliskuun lopun ja heinäkuun lopun välisenä aikana.

Maasta lähtöön täytyy anoa lupa. Hakemuksista noin kolme neljäsosaa on hylätty, kertoo muun muassa Sydney Morning Herald.

Rajansa koronapandemian vuoksi sulkenut Australia on perustellut matkustuskieltoa sillä, että matkoiltaan palaavat ihmiset voivat tuoda tartuntoja mukanaan. Maahan pääsevät vain kansalaiset ja pysyvän oleskeluluvan haltijat.

Lauantaina maailmalla kirjattiin yli 294 000 uutta koronavirustartuntaa – kyseessä korkein WHO:lle raportoitu päiväluku

Maailman koronavirustartuntojen määrä nousi lauantaina ainakin yli 294 000:lla, kertovat Maailman terveysjärjestölle WHO:lle raportoidut luvut. Kyseessä on korkein WHO:n vuorokauden aikana kirjaama luku sitten pandemian alun, kertoo uutiskanana CNN.

Edellinen päiväkohtainen korkein lukumäärä oli heinäkuun lopussa tilastoitu noin 292 500 tartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia WHO:lle raportoitiin lauantaina lähes 10 000.

Maailmassa on todettu tähän mennessä yli 21 miljoonaa koronatartuntaan ja noin 768 000 kuolemaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

STT

