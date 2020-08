Elokuun viimeisenä viikonloppuna Salon torin ympäristö täyttyy lasten laulusta ja musisoinnin riemusta. Pitkään vaakalaudalla ollut Lastenlaulufestivaali järjestetään tänä vuonna pääosin ulkotiloissa.

Samalla juhlistetaan festivaalin järjestäjän, Lasten laulukaupunki ry:n 30-vuotisjuhlavuotta.

– Jännitimme pitkään, voidaanko tapahtumaa järjestää lainkaan koronan vuoksi. Paras syntymäpäivälahja yhdistyksellemme on se, että laulu raikaa Salossa tänäkin kesänä, iloitsee Lasten laulukaupunki ry:n puheenjohtaja Siv Ilola.

Tapahtuma jouduttiin siirtämään koronavirusrajoitusten vuoksi kesäkuun alusta elokuun loppuun. Nyt festivaali toteutuu 28.–30. elokuuta.

Perjantaista sunnuntaihin kestävillä festivaaleilla nähdään kymmeniä koko perheen musiikkiesityksiä. Lauantai-illan 30-vuotisjuhlakonserttia lukuun ottamatta kaikki ohjelmanumerot ovat yleisölle maksuttomia.

Lauantaina klo 18 Kulttuuritalo Kivassa järjestettävässä juhlakonsertissa valitaan Vuoden uusi lastenlaulu. Sävellyskilpailuun oli ilmoitettu yhteensä uutta 48 kappaletta, joista 12 kuullaan finaalikonsertissa.

Konserttia voi seurata suorana Lastenlaulukaupungin Facebook-sivuilta.

Festivaaliviikonlopun aikana yleisöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin ohjelmanumeroihin. Horninpuistossa järjestetään koko perheen työpajoja, joissa opetellaan niin biisin tekemistä kuin sirkustemppujakin.

Perjantaina Horninpuistossa nikkaroidaan Salon työ- ja toimintakeskuksen ohjaajien opastuksella linnunpönttöjä.

– Laululintuset ovat aina olleet yhdistyksemme tapahtumissa suuressa roolissa. Onhan maskottimme Salkkunakin lintu! Mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa Lasten laulukaupungin juhlavuotta kuin tehdä koteja laulaville linnuille, Siv Ilola naurahtaa.

Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander on luvannut sijoittaa pöntöt sopivaan puistometsikköön odottamaan uusia asukkaita.

Lauantaina torin esiintymislavalla käydään mittelö Lasten Talent -mestaruudesta. Kilpailuun voi ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia Lasten laulukaupungille.

– Lapset pääsevät tänäkin vuonna halutessaan laulamaan mikrofoniin. Desinfioimme mikin jokaisen esiintyjän jälkeen. Festivaaleilla saa tanssia ja laulaa, kunhan muistaa pitää riittävää turvaväliä muihin seurueisiin, Ilola ohjeistaa.

Tapahtumajärjestelyissä on huomioitu viranomaisomaisohjeet. Festivaalin ohjelma on rakennettu niin, ettei yhteen paikkaan kertyisi suurta ihmismassaa ja tapahtuman pääesiintyjät on ripoteltu usealle päivälle.

– Tavallisesti haluamme tuoda ihmiset yhteen, mutta tänä vuonna on toimittava hieman eri tavalla. Juhlakonserttia lukuun ottamatta kaikki ohjelmanumerot pidetään ulkona, Ilola kertoo.

Valtaosa esityksistä järjestetään Salon torilla. Poikkeuksen tekee Soiva Siili -yhtye, joka esiintyy lauantaiaamupäivällä Plazan edustalla.

Ilolan mukaan esiintyjäkattauksen kokoaminen on sujunut vaivatta. Monet muusikot ovat pitkän keikkailutauon jälkeen lähteneet enemmän kuin mielellään mukaan festivaaleille.

Vaikka tapahtumajärjestäjät pyrkivät huolehtimaan osallistujien turvallisuudesta, suurin vastuu on yleisöllä itsellään.

– Yleisötapahtumiin ei saa osallistua flunssaisena. Asian tiimoilta kannattaa seurata viestintäkanaviamme. Tarpeen tullen päivitämme sinne lisäohjeita, Ilola lupaa.

Juhlavuoden Hyvätuuli -palkinto luovutetaan Helinä Rinteelle

Tänä vuonna Lasten laulukaupungin Hyvätuuli -palkinto annetaan yhdistyksen perustajajäsen Helinä Rinteelle. Palkitseminen tapahtuu lauantaina 29.8. klo 18 järjestettävässä Lasten laulukaupungin juhlakonsertissa.

Palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle musiikintekijälle ja suomalaisen lastenmusiikin hyväksi vaikuttaneelle toimijalle. Kuoronjohtajana ja musiikkileikkikoulunopettajana työskennellyt Rinne täyttää edellä mainitut vaatimukset loistavasti.

– Olen ollut monta kertaa jakamassa tätä palkintoa, ja nyt tuntuu hyvältä saada se itse. Palkinnoksi saatava Edu Kettusen tekemä laiva on aivan ihana, Rinne riemuitsee.

30 vuotta sitten Rinne oli perustamassa Lasten laulukaupunkia yhdessä Alla Bergenin kanssa.

– Ne ensimmäiset vuodet olivat todella työntäyteisiä. Ennen Lastenlaulufestivaalia ei juurikaan nukuttu, sillä järjestettävää oli niin paljon. Silloin tapahtuma esitettiin suorana televisiosta, Rinne muistelee.

Rinne muistaa kirkkaasti ensimmäisen Salon Lastenlaulufestivaalin.

– Tapahtuma järjestettiin Sinisessä talossa, ja siellä oli todella kuuma. Suurin osa laulajista esiintyi pelkällä pianosäestyksellä. Kilpailun voitti Katariina Lantto, joka on sittemmin luonut uraa sekä laulajana että näyttelijänä, Rinne tietää.