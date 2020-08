Lentokeskuksen iltapäivässä riitti ääntä ja savua – Burnout Party järjestettiin 33. kerran

Järjestyksessään 33. Burnout Party järjestettiin lauantaina Kiikalan lentokeskuksella. Hellerajaa hätyytellyt lämpötila ja sininen taivas hellivät paikalle saapuneita moottoriurheilun ja -harrastamisen ystäviä.

Yksi kiihdytyskisaan osallistuneista oli Hollolasta saapunut Niko Varonen.

– Täällä olen ensimmäistä kertaa, mutta olen aiemmin käynyt vastaavissa kisoissa Kauhavalla, Hyvinkäällä ja Lahdessa.

Menopelinä Varosen tiimillä oli BMW 2002, jolla on ikää jo hieman yli 50 vuotta. Hevosvoimien määräksi autossaan Varonen arvioi 800–1000.

– Hauska päivä on täällä tärkeintä, mutta on aina mukavaa, jos pääsee kisassa hyville sijoille mukaan, Varonen pohjusti.

Menestyksestä hänellä on jo kokemusta, sillä Hyvinkään kiihdytysajokilpailussa Varonen kaasutti voittoon asti.

Vihreällä lava-Dodgella paikalle saapui kuski vanhemmasta päästä, Arto Kivirasi. Hän ei kuulu Riverside Cruisersiin, vaan kiertää tapahtumissa alan harrastajana.

– Rakensin tämän veljeni kanssa, joka ajeli tällä paljon. Hän menehtyi pari vuotta sitten, joten olen jatkanut tätä hommaa. Tässä on pikkulohko, joten kilpailen C-sarjassa, Kivirasi taustoittaa.

Viimeksi Dodgeen tehty tekninen operaatio oli talvella suoritettu perävälityksen tiukentaminen. Aikoinaan veljekset kiersivät tapahtumia myös 1971 vuosimallin Chryslerin kanssa, mutta auto on jo päästetty eläkkeelle.

– Tärkeintä näissä kisoissa on haastaa itseään ja katsoa, onko saanut mitään aikaiseksi. Omalla budjetilla tätä tehdään, mitään sponsoria minulla ei ole, Kivirasi päättää.

Kiihdytysajotapahtumaa järjestävän Riverside Cruisersin hallituksen jäsen ja tapahtumanjohtaja Hans Larke arvioi ennakkoon, että kuskeja kilpailuun saapuu arviolta hieman yli sata.

– Noin puolet kilpailijoista ennakkoilmoittautuvat, joskus heitä on ollut allekin puolet. Kiinnostusta on ollut paljon ja puheluita on tullut, että vieläkö mahtuu.

Perjantaina ennakkoilmoittautuneita oli noin 60.

Enimmäkseen ilman tapahtumia tähän mennessä vietetty kesä näkyi innokkaassa osallistujajoukossa. Larke muistelee, että viime vuonna osallistujia oli suunnilleen saman verran.

Burnout Partyssa on yhteensä seitsemän eri kilpailuluokkaa. Eniten osallistujia on kuitenkin perinteisesti vetänyt niiden ulkopuolinen streetman-luokka.

– Kuka tahansa voi tulla siihen vaikka omalla pienellä kauppakassillaan testaamaan, miten kovaa se kulkee. Osallistumismaksuun sisältyy yksi kerta, jonka jälkeen lisäkierroksesta pitää maksaa viisi euroa, jos haluaa useamman kerran.

Kilpailuluokkien kolme parasta palkitaan pokaalein. Burnout Partyssa jaettiin myös erikoispalkintoja, muun muassa näyttävimmästä autosta.

– Lisäsimme tapahtuman käsidesipisteitä, toimme infotauluja ja kuulutuksissa muistutetaan turvaväleistä. Vessan ovenkahvoja ja ravintolan pöytiä käytiin myös pyyhkimässä useammin, Larke luettelee koronaviruksen leviämisen torjumiseksi tapahtumaan tuotuja keinoja.