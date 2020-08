Letut myytiin loppuun ja arpajaisvoitot osuivat oikeaan Pertun päivässä

Harvoin osuu arpajaisvoitto niin kohdalleen kuin Pertun päivässä sunnuntaina, kun 3-vuotias pertteliläinen Oliver Loukasmäki avasi voittopussinsa. Sieltä paljastui pillimehu ja karkkia.

– Olipas hyvä palkinto! huudahti mummi Maarit Loimusto.

Oliverin mielipiteen näki naamasta, joka loisti kuin tapahtumatoria lämmittänyt aurinko. Oliverin arvat ostettiin Salon Hengitysyhdistykseltä, jonka arpakauppa kävi hyvin.

Tyytyväisiä onneensa olivat myös halikkolainen Kaarina Vehmanen ja pertteliläinen Irma Thomander, jotka ostivat Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen arpoja.

– Kangaskassi! No sitähän just tulit hakemaan!

Molemmat naiset saivat kasseihinsa myös täytettä: Vehmanen kirjan ja villasukat, Thomander t-paidan ja koirankakkapusseja. Ystävyksillä on tapana käydä Pertun päivässä joka vuosi ostamassa arpoja ja tapaamassa tuttuja.

– Ja kahvi ja lettu yleensä myös ostetaan.

Vehmanen ja Thomander panivat merkille, että tänä vuonna Inkereen koulun pihalla pidetyssä Pertun päivässä ei ollut niin paljon myyjiä kuin yleensä. Saman totesivat Maarit Loimusto ja tyttärensä Noora Loimusto.

– Nyt tämä oli vähän suppeampi kuin ennen. Lapsille ei ollut paljon tarjontaa, paloautoa vähän odotimme. Mutta kirjastossa kävimme lainaamassa lastenkirjoja. Ja letut olivat hyviä!

Eläkeliiton Perttelin yhdistyksen letut ovat Pertun päivän hittituote, jotka myytiin tänäkin vuonna loppuun. Kolmella pannulla paistettiin yhtä mittaa pari tuntia, yhteensä satoja lettuja.

– Ihmisiä on mielestäni saman verran kuin viime vuonnakin, arvioi lettuja paistamassa ollut Seppo Laine.

Yleisöä viihdyttivät tuttuun tapaan Harmonikkapartio sekä Lauluyhtye Pertun pojat.

Toimintaansa toi tapahtumassa esille muun muassa Lions Club Pertteli. Tällä kertaa yhdistys oli mukana kirppispöydällä, jonka tuotto meni nuorisotyön hyväksi.

– Tavaraa on myyty jonkin verran, ja varsinkin se on tärkeää, että olemme esillä, summaa Lions Club Pertteliin kuuluva, Salon ja Someron alueen puheenjohtaja Hannu Mäkinen.

Lions Club Perttelillä on tällä hetkellä vain 15 jäsentä, ja lisää kaivattaisiin. Varsinkin nuorempia toivottaisiin innostumaan mukaan.

– Tämä on mukavaa yhdessäoloa, ja jos olisi enemmän porukkaa, voisimme tehdä enemmän asioita ihmisten hyväksi. Nyt olemme panostaneet lähinnä nuorisotyöhön. Meillä on nuorisovaihtoa ja olemme antaneet stipendejä opiskelijoille, Mäkinen kertoo.

Tukensa klubille antoi muun muassa salolainen Paavo Ilander, joka osti kirppispöydästä lp-levyjä Reijo Kalliosta Alla Pugatšovaan. Ilander on kerännyt lp-levyjä 30 vuotta.

– Tämä on tänä vuonna ensimmäinen kyläpäivä, jossa käyn. Olen Kiikalasta kotoisin, ja Kiikala-päivä on minulle yleensä perinne, mutta sitä ei tänä vuonna pidetty. Tärkeintä minulle täällä on tavata ihmisiä. Ja sieltä tulevatkin jo seuraavat tutut.

Perttelin Peikot järjesti Pertun päivässä nyt toista kertaa Polkujuoksut, joihin otti osaa kymmenkunta juoksijaa. Juostavana oli 4 kilometrin tai 10 kilometrin matka.

– Nuorin osanottaja oli 9-vuotias, joka juoksi 4 kilometriä ja jatkoi täältä vielä Salonjokilaakso-juoksuun, hymyilee Perttelin Peikkojen puheenjohtaja Satu Suominen.

Peikot jättävät Polkujuoksujen muovimerkinnät metsään vielä pariksi viikoksi tapahtuman jälkeen, jotta reittejä voi mennä kokeilemaan omin päin. Lähtöpaikka löytyy koulun takaa. Lyhyempi matka on merkitty sinisellä ja pidempi matka keltaisella.

– Nyt kun on tällainen aika, että ihmiset eivät kauheasti harrasta sisätiloissa, ajattelimme antaa tällaisen mahdollisuuden. Sitten kun reitin osaa, ei tarvitse enää merkkejäkään. Täällä on tosi hyvät juoksumaastot, Suominen vinkkaa.

Suominen toteaa, että korona on vähentänyt tänä vuonna jalkapalloon ja yleisurheiluun osallistuneiden määrää. Suunnistajiakin on ollut vähemmän kuin normaalisti.

– Myös urheilutalon varaukset menivät keväällä, mutta nyt uusia on onneksi taas tullut.

Korona-ajan aiheuttamaa alakuloa haluaa poistaa pertteliläinen harrastajataiteilija Anneli Jalonen , jonka Matkan varrelta -niminen näyttely oli avoinna Perttelin kirjastossa Pertun päivänä. Näyttelyyn voi tutustua aina 30. elokuuta asti.

– Haluan tuoda teosteni kautta esiin iloa ja toivoa. Ihmiset eivät tarvitse enää yhtään mitään raskasta, se mitta on kaikilla ihan täynnä, hän toteaa.

Esillä on 20 akryyli- ja öljyväriteosta, jotka ammentavat aiheensa luonnosta ja kuvastavat myös tekijänsä omaa elämää. Kaikki työt ovat viime vuosilta, mutta tämän vuoden teokset tunnistaa uudesta värimaailmasta.

– Valoa, kultaa ja keltaista. Nyt haluan maalata sellaista, mistä ihmiset saavat voimaa.