Libanonin ex-pääministerin salamurhasta vihdoin päätös – yksi neljästä todettiin syylliseksi

Kansainvälisen Libanon-erityistuomioistuimen mukaan Hizbollah-liikkeen jäsen Salim Ayyash osallistui maan entisen pääministerin Rafik Haririn salamurhaan. Kolmen muun Hizbollahin jäsenen osalta syytteet hylättiin.

Kukaan neljästä syytetystä ei ollut paikalla oikeudenkäynnissä. Hizbollah-liike oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei se tunnusta erityistuomioistuinta tai sen päätöksiä.

Tuomioistuimen tiistaina julkistaman päätöksen mukaan Syyriaa tai Hizbollah-liikkeen johtoa ei voi todisteiden valossa suoraan yhdistää Haririn salamurhaan.

Hariri surmattiin pommi-iskussa Beirutissa vuonna 2005. Räjähdyksessä sai surmansa myös 21 muuta ihmistä ja yli 200 haavoittui. Syyttäjien mukaan Hariri murhattiin, koska hän uhkasi Syyrian vaikutusvallan jatkumista Libanonissa.

Salamurha johti laajoihin mielenosoituksiin ja Libanonissa vuosikymmeniä olleiden syyrialaisjoukkojen vetäytymiseen maasta.

Hollannissa tuomionlukua kuulemassa ollut Rafik Haririn poika Saad Hariri, hänkin Libanonin entinen pääministeri, sanoi tyytyvänsä oikeuden päätökseen.

Tuomioistuin aloitti jo 2009

Hariin salamurhaa käsitellyt oikeusprosessi on ollut ainutlaatuinen ja kestänyt yli kymmenen vuotta. Se ei ole välttämättä vieläkään ohi, sillä oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa.

YK perusti Libanonin pyynnöstä salamurhaa käsittelemään erityisen tuomioistuimen (Special Tribunal for Lebanon, SLT), joka aloitti työnsä jo vuonna 2009. Varsinainen oikeudenkäynti alkoi vuonna 2014.

Haagissa toimivan tuomioistuimen piti julkistaa päätöksensä reilu viikko sitten, mutta sitä lykättiin Beirutin tuhoisan satamaräjähdyksen takia.

SLT:tä pidetään maailman ensimmäisenä kansainvälisenä tuomioistuimena, joka on perustettu tutkimaan terrorismirikosta. Vaikka YK päätti sen perustamisesta, kyseessä ei ole YK:n tuomioistuin. Kansainvälisestä luonteestaan huolimatta SLT on käsitellyt Haririn tapausta Libanonin lain mukaan.

Tuomioistuimen työn on arveltu maksaneen satoja miljoonia euroja.

STT

