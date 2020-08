Sunnuntaina Klo 14:n jälkeen sattunut liikenneonnettomuus on sulkenut toisen ajokaistan 110-tiellä Muurlassa. Tarkempi onnettomuuspaikka on tieosuus Muurlan ja Ruotsalan välillä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Toinen ajokaista on väliaikaisesti suljettu liikenteeltä.