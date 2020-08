Loimaalle lähes 35 miljoonaa Eurojackpotista – jo toinen kaupunkiin osunut päävoitto

Loimaan K-citymarketissa pelattu voittorivi toi Eurojackpotin 34,9 miljoonan euron päävoiton, Veikkaus kertoo tiedotteessa. Pelaaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingin Pohjois-Haagasta.

Kyseessä on toinen kerta, kun Eurojackpotin päävoitto osuu Loimaalle. Edellinen kerta oli helmikuussa 2018, jolloin viiden osuuden porukka voitti 90 miljoonaa euroa.

Veikkauksen mukaan voitto pitää lunastaa vuoden sisällä arvontapäivästä. Voittaja saa rahat tililleen karenssiajan jälkeen, joka päättyy kolmen viikon päästä arvontapäivästä.

Suomeen on osunut kaikkiaan 18 Eurojackpotin päävoittoa. Suurin voittosumma on 50 osuuden porukan voittama 92 miljoonaa euroa, joka osui Siilinjärvelle elokuussa 2019.

