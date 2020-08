Lukashenko väläyttelee Valko-Venäjää ravisuttavien protestien tukahduttamista

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko sanoo aikovansa kiristää otetta maan protesteista.

Presidentti määräsi keskiviikkona hallituksen suojelemaan rajoja ja estämään levottomuudet turvallisuuskomissionsa kanssa pitämässään tapaamisessa.

Valko-Venäjän uutistoimisto Beltan mukaan Lukashenko antoi liudan määräyksiä lopettaakseen maan suuret protestit.

Hän muun muassa määräsi viranomaiset keskeyttämään protesteja järjestävien toiminnan ja ”tunnistamaan väylät, joiden kautta protesteja rahoitetaan”.

– Minskissä ei pitäisi enää olla enempää mellakoita. Ihmiset ovat väsyneitä, ihmiset haluavat rauhaa ja hiljaisuutta, Lukashenko sanoi Beltan mukaan.

Lukashenko kehotti viranomaisia myös kiristämään rajavalvontaa, sillä hänen mukaansa protesteja rahoitetaan ulkomailta.

Hän myös määräsi puolustusministeriön selvittämään ”Nato-joukkojen liikkeitä” maan Puolan ja Liettuan vastaisilla rajoilla. Sotilasliitto Nato on kiistänyt väitteet, että sen joukot olisivat aktivoituneet rajoilla.

Puolustusministeriö määrättiin selvittämään ”Nato-joukkojen liikkeitä”

Valko-Venäjän mielenosoittajat ovat saaneet protestoida varsin rauhassa viime päivinä ilman turvallisuusviranomaisten puuttumista asiaan.

Paikallisen median mukaan mielenosoittajien ja lakkolaisten pidätykset ovat kuitenkin alkaneet uudelleen parin rauhallisemman päivän jälkeen. Lisäksi mielenosoittajien riveihin liittyneitä työläisiä on estetty saapumasta työpaikoilleen.

Myös Lukashenko ilmoitti tänään, että lakkoilevien ihmisten ei hänen mielestään pitäisi päästä enää takaisin töihin.

– Jos joku mediasta haluaa liittyä lakkoon, lähteä ja sitten palata työpaikalleen, sen ei pitäisi olla mahdollista. Jos lähdet, lähdet, presidentti sanoi keskiviikkona pidetyssä tapaamisessa Beltan mukaan.

Myös Valko-Venäjän valtion median työntekijät ovat lakkoilleet protestina sille, että he eivät ole voineet raportoida mielenosoituksista puolueettomasti.

Kreml: Ei tarvetta antaa sotilasapua

Venäjän ei ole tarpeellista antaa sotilaallista apua Valko-Venäjälle, sanoo presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov uutistoimisto Tassin mukaan. Hänen mukaansa Valko-Venäjä kykenee hoitamaan itse omat ongelmansa ilman ulkopuolista sekaantumista asiaan. Myös Valko-Venäjän johto on itse todennut, ettei apua tarvita, Peskov lisäsi.

Huhut Valko-Venäjän suuntaan liikkeellä olleista sotilassaattueista Peskov kuittasi vakuuttamalla, että kaikki Venäjän sotakalusto on maan rajojen sisäpuolella.

Valko-Venäjällä mielenosoittajien ja lakkolaisten pidätykset ovat puolestaan alkaneet uudelleen parin rauhallisemman päivän jälkeen, kertovat paikalliset mediat Moscow Timesin mukaan. Lisäksi mielenosoittajien riveihin liittyneitä työläisiä on estetty saapumasta työpaikoilleen.

Presidentti Aleksandr Lukashenko on nimittänyt tehtaiden ulkopuolella olevia lakkolaisia Gestapoksi natsi-Saksan salaisen poliisin mukaan.

Valko-Venäjästä huippukokousta parhaillaan pitävän EU:n olisi muiden länsimaiden tavoin parasta keskittyä omiin asioihinsa, Lukashenko sanoi Tassin mukaan.

Valko-Venäjä vahvisti mielenosoittajan kuoleman

Valko-Venäjän terveysministeriön mukaan opposition mielenosoituksiin osallistunut 43-vuotias mies kuoli tänään sairaalassa. Miehen tyttären mukaan poliisi ampui hänen isäänsä päähän mielenosoituksessa Brestissä 11. elokuuta eli päivä maan vilpillisten presidentinvaalien jälkeen.

Poliisi on aiemmin myöntänyt avanneensa tulen mielenosoittajia vastaan ja haavoittaneensa yhtä ihmistä.

Kahden ihmisen on tätä ennen vahvistettu kuolleen vaaleja seuranneissa protesteissa.

Poikkeuksellinen protestiliike

Sunnuntaina maassa järjestettiin valtava protesti vilpillisinä pidettyjä presidentinvaaleja vastaan. Protestia on kuvattu jopa maan historian suurimmaksi.

Protestit alkoivat, kun Lukashenko voitti elokuun alussa pidetyt vaalit 80 prosentin osuudella. Tulosta on pidetty laajasti vilpillisenä.

Protestoivia kansalaisia on pidätetty, ja heidän kidutuksestaan on liikkunut paljon tietoa. Viime viikolla osa pidätetyistä vapautettiin.

Kansalaisjärjestöjen mukaan osa pidätyksistä on ollut täysin mielivaltaisia. Täysin rauhanomaisia protestoijia kuin myös satunnaisia ohikulkijoita on pidätetty.

https://tass.com/politics/1191465

https://www.themoscowtimes.com/2020/08/19/belarus-resumes-dispersing-protests-as-lukashenko-decries-gestapo-opposition-a71196

STT

Kuvat: