Maa järisi Filippiineillä voimakkaasti – ainakin yksi ihminen on kuollut

Filippiineillä Kaakkois-Aasiassa sattui varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa maanjäristys, jonka voimakkuudeksi mitattiin 6,7, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS.

Voimakkuudeltaan välillä 6,0-6,9 olevat järistykset määritellään voimakkaiksi.

Maanjäristyksestä ei annettu tsunamivaroitusta. Järistys sattui Masbaten saarella Filippiinien keskiosassa.

Maanjäristys aiheutti vahinkoja rakennuksiin ja sai ihmiset pakenemaan kodeistaan. Palanasin kaupungissa puolestaan evakuoitiin ihmisiä sairaalasta jälkijäristyksen pelossa. Evakuoitujen joukossa oli muun muassa raskaana ollut, juuri synnyttämään tulossa ollut nainen.

Paikallisen radioaseman toimittaja Christopher Decamon kertoi nähneensä, kuinka pelastushenkilöstö oli onkinut miehen ruumiin raunioiden keskeltä. Aiemmin raunioiden tilalla oli seissyt kolmikerroksinen talo. Decamonin kuolleeksi olettaman miehen vaimo selvisi tapahtuneesta ilman vammoja.

– (Maanjäristys) oli todella voimakas. Meidän henkilöstömme oli tekemässä samaan aikaan lähetystä, mutta he vain juoksivat ulos rakennuksesta, Decamon kertoi puhelimitse uutistoimisto AFP:lle.

Poliisi on vahvistanut, että Decamonin mainitsema mies on kuollut maanjäristyksen seurauksena. Kuolonuhreista ei ole tähän mennessä muita raportteja, mutta etsintä- ja pelastustyöt ovat vielä käynnissä.

Paikallinen seismologian laitos on mitannut kaiken kaikkiaan 14 jälkijäristystä, joista voimakkain on ollut voimakkuudeltaan 3,5.

Myös korona aiheuttaa tuhoa

Maanjäristyksen lisäksi Filippiinejä koettelee myös koronaepidemia. Filippiineillä on kaikkein eniten tartuntoja Kaakkois-Aasiassa. Hieman sen perässä tulee Indonesia.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Filippiineillä on yhteensä yli 164 000 koronavirustartuntaa, kun taas Indonesiassa tartuntoja on yli 141 000.

Lisäksi Filippiineillä on kirjattu yhteensä 2 681 koronaan liittyvää kuolemaa. Indonesiassa koronakuolemia on sen sijaan kirjattu jokseenkin Filippiinejä enemmän, noin 6 200.

Koronatilanteen vuoksi on annettu myös liikkumisrajoituksia, joiden laajuus ja jyrkkyys vaihtelee hieman alueellisesti.

Esimerkiksi maan pääkaupungissa Manilassa ja neljässä ympäröivässä maakunnassa on ollut voimassa tiukkoja liikkumisrajoituksia, jotka vaikuttavat noin neljännekseen koko maan väestöstä. Edellä mainittujen koronarajoitusten on ollut määrä umpeutua keskiviikkona.

STT

