Maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan

Maailmassa on nyt vahvistettu yhteensä yli 20 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on seurannan mukaan todettu yli 733 000.

Tartuntoja on todennäköisesti enemmän kuin seurannasta käy ilmi, sillä testauskäytännöt ja testeihin pääsy vaihtelevat eri maissa. Kaikki viruksen saaneet eivät myöskään saa oireita lainkaan tai ovat vähäoireisia.

Eniten virustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa yli viisi miljoonaa ihmistä on sairastunut viruksen aiheuttamaan tautiin.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

