Huntington nousi seitsenottelun kärkeen, Hassi kymmenottelun voittoon

Maria Huntington tavoittelee ennätystään 6 339 Kalevan kisojen 7-ottelussa, mutta Satu Ruotsalaisen 6 404 pisteen SE-tulos saattoi livetä hänen ulottuviltaan ensimmäisen kilpailupäivän kolmannessa lajissa kuulantyönnössä.

Huntington jäi kuulassa metrin verran parhaasta tasostaan tuloksella 11,78. Muut lajit onnistuivat mallikkaasti. Hän juoksi 100 metrin aidat aikaan 13,12, korkeudessa ylittyi 182 ja 200 metriä hurahti ennätysajassa 24,24.

– Juoksu kulki hyvin, mutta tekniikat eivät toimineet, Huntington tiivisti avauspäivän.

– Kuulassa ei ollut mitään erityistä ongelmaa. Tuli vain huonoja työntöjä.

Toisena kilpailupäivänä Huntington jahtaa edelleen kansainvälisen tason huipputulosta.

– Yritän ennätystä. Täytyy vain onnistua kaikissa lajeissa, Huntington totesi.

Vasta 17-vuotias Saga Vanninen jatkaa ottelua kakkostilalta parannettuaan joka lajissa ennätyksiään. Vanninen juoksi aidat 13,81:een, ponnisti korkeudessa 179, tuuppasi kuulan 14,32 metriin ja päätti päivän 200 metrin aikaan 24,87.

Sillman satutti nilkkaansa

Miia Sillmanin ottelu alkoi mukavasti aidoissa ajalla 13,77, ja korkeudessa ylittyi 185 ennen kuin hän loukkasi nilkkaansa 188:ssa. Hän on kilpailussa kolmantena.

– Luut löivät ponnistuksessa yhteen, ja kehräsluun alla on nyt mustelma. Luonteeseeni ei kuulu periksi antaminen, mutta mitään älyttömiä riskejä en aio huomenna ottaa, Sillman lupasi.

Huntingtonilla on neljästä lajista 3 714, Vannisella 3 685 ja Sillmanilla 3 618 pistettä.

Juuso Hassi palasi vuoden tauon jälkeen kymmenottelun kultakantaan

Oriveden Ponnistuksen Juuso Hassi palasi yleisurheilun kuninkuuslajissa valtaistuimelle Turun Kalevan kisoissa. Hassi voitti miesten kymmenottelun pistein 7 379 ja jätti KU-58:n Leo Uusimäen hopealle vajaan sadan pisteen erolla.

Hassi nappasi uransa neljännen mestaruuden, joista kolme tuli peräkkäin vuosina 2016-18. SM-pronssia otteli Ähtärin Urheilijoiden Ville Toivonen pistein 7 152.

Hassilla on nyt koossa Kalevan kisoista neljä kultaa ja neljä hopeaa. Hänen ennätyksensä on 7 734 pistettä vuodelta 2016.

– Ura jatkuu toivottavasti vielä monta vuotta. Ottelussa on niin monta riskitekijää, ettei hyvässäkään kunnossa ennätyksen parantaminen ole varmaa, Hassi kertoi.

– Avauspäivänä kenttälajeissa tuli vähän sählättyä, mutta 400 metrin juoksu lämmitti mieltä. Toinen päivä sujui kokonaisuutena ehjemmin, Hassi selvitti.

STT

