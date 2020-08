Marin kutsui linjapuheessaan palkansaajaliikkeen mukaan pohtimaan lyhyempään työaikaan etenemistä

SDP:n puheenjohtajaksi sunnuntaina valittu pääministeri Sanna Marin otti linjapuheessaan kantaa joihinkin työllisyystoimiin. Hänen avauksiaan on odotettu, sillä Marin ei aiemmin puoluekokouksessa ole valottanut SDP:n linjauksia työllisyyden parantamiseksi.

Hänen mukaansa esimerkiksi paljon esillä ollut työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poisto on nostettu yhdeksi keinoksi ikääntyneiden työntekijöiden työelämässä pysymiseksi, mutta samalla on Marinin mielestä parannettava ikääntyneiden työntekijöiden turvaa.

– Ilman työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostamista emme tule saavuttamaan tavoitettamme ikääntyvien nykyistä korkeammasta työllisyydestä, Marin sanoi SDP:n puoluekokouksessa Tampereella maanantaina.

Kahdeksan tunnin työpäivään siirryttiin myös SDP:n tavoitteesta

Marin mainitsi puheessaan jälleen myös työajan lyhentämisen. Hänen mukaansa työolojen parantaminen ja tehtyjen työtuntien vähentäminen siten, että palkkataso ei heikkene, on yksi tapa jakaa vaurautta reilulla tavalla.

Marin totesi, että nousi kohu, kun hän nosti tavoitteen esiin SDP:n 120-vuotisjuhlassa vuosi sitten, koska keskustelu työelämän kysymyksistä on viime vuosina keskittynyt toisenlaisiin teemoihin.

– Tavoitetta lyhyemmästä työajasta ei silti pidä sivuuttaa, eikä se ole ristiriidassa tavoitteidemme kanssa korkeammasta työllisyysasteesta tai vahvasta julkisesta taloudesta, Marin sanoi.

Hän sanoi kutsuvansa palkansaajaliikkeen mukaan luomaan konkreettisia askelmerkkejä siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa.

– Haasteita varmaan on ratkottavaksi, mutta se ei tarkoita, etteikö rohkeita tavoitteita voida asettaa. Marin myös huomautti, että Suomessa siirryttiin aikoinaan kahdeksan tunnin työpäivään ja viiden päivän työviikkoon sosiaalidemokraattien tavoitteen mukaisesti, eikä tämän seurauksena palkat romahtaneet.

Marin sanoi, että hallitus tulee tekemään syyskuun budjettiriihessä päätöksiä ja luomaan näkymän, jolla työllisten määrää kasvatetaan 30 000. Hänen mukaansa SDP on sitoutunut työllisyysasteen nostoon ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseen.

Perhevapaauudistus yksi tärkeimmistä toimista

SDP:n tuoreen puheenjohtajan mielestä perhevapaauudistus on yksi tärkeimmistä hallituksen työelämän tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia vahvistavista toimista. Lisäksi hän nosti esiin päivähoitomaksujen alentamisen.

– Yksi keino, jolla voimme samaan aikaan vahvistaa työllisyyttä ja parantaa perheiden tilannetta on päivähoitomaksujen alentaminen. Se on esimerkki toimesta, joka on oikeudenmukainen ja vaikuttava.

Kolmepäiväinen puoluekokous päättyi maanantaina iltapäivällä Tampereella.

Sanna Nikula

STT

