Marin A-studiossa: Karanteeni- ja testauslinjauksessa olisi kaivattu selvempää viestintää – ”Kyse ei ole poliittisesta päätöksestä vaan viranomaispäätöksestä”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) olisi kaivannut selvempää viestintää karanteeni- ja testauslinjausten kohdalla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että riskimaista Suomeen matkustavat tullaan jatkossa määräämään viranomaispäätöksellä pakkokaranteeniin. Marin kertoi keskiviikkona hallituksen iltakoulun jälkeen toimittajille, että kyse ei ole poliittisesta päätöksestä.

– Varmasti olisi ollut hyvä, että oltaisiin täsmennetty, että kyse ei ole poliittisesta päätöksestä vaan kyse on viranomaispäätöksestä, eli hallitus ei voi päättää että näin toimitaan, Marin sanoi keskiviikon päätteeksi Ylen A-studiossa.

Osa Suomeen riskimaista palanneista matkustajista on testattu ja asetettu karanteeniin paikallisesti. Esimerkiksi Turun kaupunki kertoo asettaneensa Pohjois-Makedonian Skopjesta saapuneita matkustajia tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin.

Marinin mukaan ei voi sanoa, että johdonmukaisesti kaikki riskimaista Suomeen palaavat joutuisivat karanteeniin.

– En voi sanoa, että kaikkein kohdalla näin tultaisiin toimimaan. Se on tartuntatautilääkärien ja viranomaisten tehtävä tehdä tämä päätös, eli minä en voi pääministerinä sellaista linjausta tehdä, kuten ei hallituskaan.

Pakkokaranteenista ja -testauksesta on Marinin mukaan linjattu alueellisesti, koska kaikki riskimaista palaavat eivät ole testeihin suostuneet tai noudattaneet hallituksen ohjeistamia omaehtoisia karanteeneja.

– Tällöin viranomaiset ovat lähteneet toimimaan, ja mielestäni on hyvä, että tässä on noudatettu tiukkaa linjaa.

Marin: Hallitus käsittelee torstaina rajojen terveysturvallisuutta, maskeja ja etätyötä

Hallitus jatkaa torstaina koronaepidemiaan liittyviä neuvotteluita Säätytalossa Helsingissä. Asialistalla ovat pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan terveysturvallisuus rajoilla, maskisuositus ja etätyösuositus.

Marin kertoi asiasta toimittajille poistuessaan Säätytalolta keskiviikkoiltana. Hänen mukaansa hallitus kävi keskiviikkona läpi laajan tilannekatsauksen koronaepidemiasta. Päätöksiä ei Marinin mukaan tehty.

Hallitus kävi läpi tautitilannetta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa. Marinin mukaan käytiin läpi, miltä tautitilanne näyttää eri puolilla maata. Lisäksi ulkomaiden osalta tehtiin laajaa vertailua.

Hallitus kokoontui ensimmäiseen iltakoulunsa kesälomien jälkeen ja jatkoi sen jälkeen epidemiatilanteeseen liittyviä neuvotteluita. Iltakahdeksalta päättyneitä neuvotteluja jatketaan torstaiaamuna yhdeksältä.

Torstaina odotetaan myös suositusta suu-nenäsuojusten käytöstä erityisesti julkiseen liikenteeseen. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi suosituksen julkaisuaikeista tiistaina.

Lintilä: Riskimaarajaa tarkasteltava

Marin kommentoi myös korkean tautiriskin maista Suomeen matkustavien pakkokaranteeneja ja -testejä. Marinin mukaan kyseessä ei ole poliittisesta päätöksestä vaan viranomaispäätöksestä, jossa turvaudutaan nykyiseen lainsäädäntöön.

– Nyt olemme ensimmäistä kertaa nähneet, että näitä toimivaltuuksia on otettu käyttöön siitä syystä, että riskimaista tulevat ihmiset eivät ole suostuneet testeihin tai kaikilta osin noudattaneet omaehtoista karanteenia, joka on ollut hallituksen suosituksena pitkään, Marin sanoi.

Suomi on käyttänyt riskimaa-statusta arvioidessaan raja-arvona kahdeksaa tapausta 100 000:ta ihmistä kohden edellisen kahden viikon aikana.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että tarpeen olisi käydä enemmän keskustelua rajan loiventamisesta. Hän kantoi huolta Suomen yritysten, muun muassa matkailuelinkeinon, tulevaisuudessa.

Pääministeri Marin antoi ymmärtää, ettei raja-arvon loiventamista ole valmisteltu.

– Ei minulla ole sellaista arviota, että tultaisiin ainakaan heikentämään, hän sanoi.

Päivärahakysymystä selvitetään

Keskiviikon aikana sivuttiin myös kysymystä siitä, tulisiko korkean tautiriskin maihin hupitarkoituksessa matkustaneiden saada palattuaan nauttia karanteenissa tartuntatautipäivärahaa. Monet ministereistä kertoivat pitävänsä järjestelyä epäoikeudenmukaisena.

Kannan ilmaisi myös pääministeri Marin, mutta hän huomautti, että lainsäädännöllisesti viranomaisten määräämässä pakkokaranteenissa syntyneet ansiomenetykset korvataan lainsäädännön nojalla.

– Selvitystä, tehdään voidaanko lainsäädäntöä tältä osin uudistaa, mutta varmuutta tällä hetkellä ei ole, Marin sanoi.

Aiemmin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja opetusministeri Li Andersson (vas.) tuomitsivat asian. Ohisalo ja Andersson tuomitsivat erityisesti hupitarkoituksessa riskialueille tehdyt matkat.

STT

Kuvat: