Markkinahumu jää väliin Salossa vuonna 2020

Jokasyksyinen markkinahumu jää kokematta Salossa vuonna 2020. Kaupunginhallitus päätti maanantaina odotetusti, että Salon markkinoita ei järjestetä tänä vuonna.

Syy on maailmanlaajuinen koronapandemia, joka on estänyt lukemattomien yleisötapahtumien järjestämisen.

Salon markkinat on suurtapahtuma, joka on vetänyt aiempina vuosina jopa 10 000 ihmistä kolmen päivän aikana. Torilla on noin 400 myyntipaikkaa ja jopa tuhat myyjää kerrallaan.

Yleisöä on ollut enimmillään perjantai-iltaisin ja lauantai-iltapäivisin, jolloin alue on täyttynyt esimerkiksi lapsiperheistä.

Markkinoille tullaan vapaasti useista eri suunnista, eikä alueelle ole valvottuja sisäänkäyntejä eikä portteja.

Yleisön turvavälien noudattaminen ja valvominen olisi markkinoilla käytännössä mahdotonta.

Tapahtuman osallistujista ei kerätä tietoa myyjiä lukuun ottamatta. Näin myös mahdollisen koronavirus-altistuksen tartuntaketjun selvittäminen olisi lähes mahdotonta.

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Saija Karnisto-Toivosen (sd.) mukaan päättäjillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin perua markkinat.

– Onhan se tietysti tosi kurjaa, että joudutaan tekemään näin. Mielestäni meillä ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa, jos halutaan toimia vastuullisesti. Siellä ei olisi pystytty takaamaan turvavälejä eikä muutenkaan turvallisuutta, hän sanoo.

Salon markkinaperinne johtaa 1600-luvulle asti. Karnisto-Toivonen ei tiedä, koska viimeksi markkinat olisi peruttu.

– Saattaa olla, että tämä on ihan ainutkertaista, hän veikkaa.

Tänä vuonna Salon markkinat piti järjestää 1.–3. lokakuuta.