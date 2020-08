Matkustajat pääsevät tarvittaessa koronavirustestiin Helsinki-Vantaalla tästä päivästä lähtien

Matkustajat voivat tarvittaessa päästä koronavirustestiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla tästä aamusta lähtien. Heille on tarjolla myös terveysneuvontaa, kertoo Vantaan kaupunki.

Lentoaseman neuvontapisteellä arvioidaan, onko matkustajan syytä mennä koronavirustestiin. Matkailijat saavat myös ohjeita jatkohoidosta, testituloksen ilmoittamisesta sekä positiivisen testituloksen tullessa jatkotoimista.

Kaikkia matkustajia ei testata. Vantaan kaupungin mukaan testaukseen valikoituvat he, jotka epäilevät saaneensa koronavirustartunnan tai joilla on koronavirukseen viittaavia oireita.

Koronan varalta testatut matkustajat sekä he, jotka tulevat sellaisista maista, joista tuleville suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, eivät saa poistua lentokentältä julkisilla kulkuneuvoilla.

Lentoaseman terveysneuvontapiste sijaitsee Finavian infopisteen läheisyydessä, ja koronatestaus tehdään lentoaseman ison lähtöhallin yläkerrassa sijaitsevassa kongressitilassa.

Finavian ja terveysviranomaisten yhteistyötä

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vastaa neuvonta- ja koronatestauspisteen toiminnasta yhdessä Huslabin kanssa. Yhteystyössä ovat mukana myös Finavia sekä lentokentän muita toimijoita.

Lentoaseman matkustus- ja koronaturvallisuutta varten kehitetyt toimet on suunnitellut ja käynnistänyt sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä työryhmä.

Koronavirustestaus- ja terveysneuvontapiste aloittaa toimintansa kello 8.

STT

Kuvat: