Mauritiuksen katastrofialus katkesi, Greenpeacen mukaan ympäristötuho on historian pahin

Yli tuhat tonnia öljyä Mauritiuksen rantavesiin vuotanut alus hajosi lauantaina kahteen osaan, kertoi alusta operoinut japanilaisyhtiö Mitsui OSK Lines sunnuntaina tiedotteessa. Yhtiön mukaan tieto on peräisin aluksen omistajalta Nagashiki Shippingiltä.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen edustajan Happy Khambulen mukaan kyseessä on Mauritiuksen historian pahin ympäristökatastrofi, joka uhkaa alueen ainutlaatuista eläimistöä.

Nimettömänä pysytelleen satamaviranomaisten edustajan mukaan katkenneen aluksen suurempi osa yritetään nostaa tai hinata merelle, jotta se ei aiheuttaisi lisää tuhoja.

Sen sijaan yhä riutalla kiinni olevan perän kohtalo on avoin. Tässä osassa sijaitsee muun muassa laivan konehuone, jonka tankeissa on edelleen öljyä.

Kova merenkäynti vaikeuttaa kaikkia irrotusyrityksiä lähipäivinä.

https://www.mol.co.jp/en/pr/2020/20045.html

STT

Kuvat: