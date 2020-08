Mauritiuksen katastrofialus katkeaa kohta

Yli tuhat tonnia öljyä Mauritiuksen vesiin valuttanut rahtialus oli lauantaina vaarassa katketa kokonaan. Aluksessa on edelleen noin 90 tonnia öljyä.

Japanilaisomisteisessa Wakashio-aluksessa oli noin 4 000 tonnia polttoainetta, kun se ajoi karille Mauritiuksen lähellä kolme viikkoa sitten. Alus alkoi vuotaa öljyä viikon päästä karilleajostaan.

Tähän mennessä merestä on saatu pois yli 800 tonnia nestemäistä öljyjätettä ja 300 tonnia kiinteää jätettä.

Rannikkovartioston alukset vartioivat alusta valmiina levittämään mereen lisää öljypuomeja. Öljyntorjuntaa vaikeuttaa huononeva sää, sillä aaltojen odotetaan lähipäivinä nousevan noin 4,5 -metrisiksi.

Mauritiukselle on julistettu hätätila uhkaavan ympäristökatastrofin vuoksi.

STT

