Miten käy Mauritiuksella kutojan, rillin ja kyyhkyn? – öljyvuoto uhkaa alueen lukuisia uhanalaisia lintulajeja ja koralliriuttoja

Intian valtamerellä sijaitsevan Mauritiuksen rantavesillä sattunut öljyvuoto voi uhata saaren monia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.

Mauritius ja sen vesistöt ovat lukuisten harvinaisten eliölajien asuinpaikka. YK:n mukaan saarella ja sen vesistöissä elää muun muassa noin 800 erilaista kalalajia.

Erityisessä vaarassa vuodon myötä ovat lintulajit ja kilpikonnat. Alueella elävät niin uhanalaiset lintulajit mauritiuksenkutoja ja varpuslintu mauritiuksenrilli kuin pinkistä väristään tunnettu mauritiuksenkyyhky. Lisäksi Mauritiuksella elää vaarantuneita aldabranjättiläiskilpikonnia, kertoo alueen luontoa suojeleva Mauritian Wild Life Foundation.

Japanilaisyhtiö Mitsui OSK Linesin operoima rahtialus MV Wakashio ajoi karille koralliriutalla Mauritiuksen rantavesillä heinäkuun 25. päivänä. Yli tuhat tonnia öljyä Mauritiuksen rantavesiin vuotanut alus hajosi lauantaina kahteen osaan. Mitsuin mukaan aluksen hajoamisen aiheutti halkeama lastiruumassa.

Ympäristöjärjestö Greenpeace on kuvannut vuotoa yhdeksi alueen pahimmista ekologisista kriiseistä.

Vuotoalueen lähellä sijaitsee myös lukuisista koralleistaan ja kalalajeistaan tunnettu kosteikko Blue Bay Marine Park, jonka on pelätty myös olevan vaarassa, kertoo Forbes-lehti.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan erityistä huolta ovat herättäneet vuodon vaikutukset koralliriuttoihin, jotka mahdollistavat useiden eliölajien elämän meressä.

Ympäristöhätätila

Aluksella jäljellä olleet 3 000 tonnia öljyä oli halkeamiseen mennessä saatu pumpattua suurelta osin pois. Mitsuin lausunnon mukaan jo levinnyttä öljyä pyritään imeyttämään ja aluksen ympärille on asetettu öljypuomeja.

Lukuisia uhanalaisia eläinlajeja on jo siirretty turvaan öljyvuodon tieltä, mutta monet pelkäävät silti, että vuodolla on pitkäaikaisia vaikutuksia alueen biodiversiteettiin sekä ainutlaatuisiin kasveihin ja eläimiin.

– Maailmassa on jäljellä vain harvoja biodiversiteetiltään yhtä rikkaita merialueita. Tämän kaltainen öljyvuoto vaikuttaa lähes kaikkeen alueella, sanoo Brightonin yliopiston meribiologian asiantuntija Corina Ciocan BBC:lle.

Myös Ranska lähetti apua

Japanin lisäksi myös Ranska on kertonut lähettävänsä Mauritiukselle lisää asiantuntijoita, joiden on määrä auttaa hallintoa päättämään saarivaltion lähellä karille ajaneen aluksen kohtalosta.

Ranska on lähettänyt alueelle jo sotilaslentokoneita, laivoja ja tarvikkeita, joilla öljyvuotoa pystyttäisiin suitsimaan. Öljy uhkaa Mauritiuksen lisäksi myös Ranskalle kuuluvaa Reunionin saarta, joka sijaitsee Mauritiuksen lounaispuolella.

Ranskan tuoreeltaan lähettämät kolme asiantuntijaa auttavat Mauritiuksen hallintoa selvittämään, mitä Mauritiuksen lähellä karille ajaneelle alukselle tulisi tehdä, kertoi Ranskan mertentakaisista alueista vastaava ministeri Sebastien Lecornu Franceinfo-radioasemalle maanantaina.

Hänen mukaansa Ranska puoltaa ympäristöläheistä lähestymistapaa sekä luonnon monimuotoisuuden suojaamista ja erityisesti Reunionin rannikon suojelua, hän jatkoi.

Ministeri: Edessä 10 kuukauden siivousoperaatio

Vaihtoehtojen joukossa on muun muassa se, että osa aluksesta upotettaisiin avomerelle. Tämä ei kuitenkaan ole Lecornun mukaan paras vaihtoehto. Ministerin mukaan hylky voitaisiin myös hinata toisaalle ja tuhota siellä. Tämä vaatisi hänen mukaansa kuitenkin ”enemmän aikaa”.

Lecornun mukaan öljy ei ole tavoittanut vielä Reunionin saarta.

Ministeri on vieraillut Mauritiuksella, mutta palasi Reunionille myöhään sunnuntaina. Hän arvioi, että onnettomuuden jälkien siivoaminen vaatisi ainakin 10 kuukauden töitä.

