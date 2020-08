Media: Miljonääri Peter Nygårdia vastaan nostettu siviilikanne keskeytetty, saattaa viitata rikosjutun etenemiseen

Suomalaiskanadalaista miljonääriä Peter Nygårdia vastaan nostetun ryhmäkanteen käsittely on keskeytetty, Kanadan yleisradio CBC kertoo. Kanteessa 57 naista syyttää Nygårdia seksuaalirikoksista.

Suomessa asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Syytä käsittelyn keskeyttämiselle ei ole kerrottu, mutta CBC:n tavoittamien asiantuntijoiden mukaan keskeyttäminen viittaa siihen, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat kiinnostuneita tapauksesta. Arvioiden mukaan siviilijutun keskeyttämisellä halutaan varmistaa, että kanteen eteneminen ei häiritse keskeneräistä rikostutkintaa.

Siviilikanteiden nostajat hakevat rahallisia korvauksia, kun taas rikosjutussa syytetty voidaan tuomita vankeuteen. Ryhmäkannetta käsitellään Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa. Kannetta voidaan myös jatkaa, vaikka käsittely onkin nyt keskeytetty.

Viime viikolla myös Nygårdin kaksi biologista poikaa syyttivät isäänsä hyväksikäytöstä. Pojat kertovat Nygårdin käskeneen seksityöläistä olemaan teini-ikäisten poikiensa kanssa yhdynnässä vuosina 2004 ja 2018.

Pojat kertovat olleensa tapahtuma-aikaan 14- ja 15-vuotiaita. Nygårdia vastaan nostetun kanteen mukaan teot tapahtuivat Kanadassa ja Bahamalla. Esimerkiksi Kanadassa suojaikäraja on ollut väitettyjen tekojen aikaan CBC:n mukaan 16 vuotta.

Muotialalla miljoonaomaisuuden kerännyttä Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista. Hän on kiistänyt häntä vastaan esitetyt syytökset.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n lisäksi myös Kanadan ja Bahaman viranomaiset tutkivat Nygårdin toimia.

https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/nygard-class-action-stay-of-proceedings-1.5696552

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006611702.html

STT

