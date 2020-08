Media: Yhdysvaltain Kenoshaan kutsuttu paikalle kansalliskaarti – kaupungissa protesteja sen jälkeen, kun poliisi ampui mustaa miestä

Yhdysvalloissa Wisconsinin Kenoshaan on kutsuttu paikalle kansalliskaarti, kertoo muun muassa Washington Post.

Kenoshaan julistettiin ulkonaliikkumiskielto maanantaiyölle sen jälkeen, kun kaupungissa puhkesi protesteja poliisin ammuttua mustaa Jacob Blakea useita kertoja selkään sunnuntaina paikallista aikaa.

Poliisin mukaan ampuminen tapahtui, kun poliisi oli vastaamassa ilmoitukseen perheväkivallasta, kertoo uutistoimisto AFP.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt silminnäkijän kuvaama video, jossa poliisi ampuu Blakea useita kertoja lähietäisyydeltä selkään, kun tämä on nousemassa autoon.

Blaken perheen asianajajan Ben Crumpin mukaan Blake oli yrittänyt rauhoittaa kahden naisen välistä riitaa. Miehen kolme poikaa olivat Crumpin mukaan autossa tapahtumahetkellä.

Blake on hengissä, mutta hänen tilaansa on kuvattu vakavaksi.

– On ihme, että hän on elossa, Crump sanoi yhdysvaltalaismedialle.

Paikallislehti Milwaukee Journal Sentinelin mukaan ampumispaikalle kokoontui suuri joukko ihmisiä osoittamaan mieltään yöhön asti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. BBC:n mukaan Kenoshan poliisiaseman lähellä marssi sunnuntai-iltana satoja ihmisiä, ja muun muassa ajoneuvoja sytytettiin palamaan.

Tutkinta kesken, poliisit virkavapaalle

Poliisi ei ole kommentoinut toistaiseksi tapahtumien kulkua tai syytä sille, miksi Blakea ammuttiin.

Osavaltion oikeusministeriö selvittää tapahtumien kulkua ja tilanteessa mukana olleet poliisit on asetettu virkavapaalle, kertoo Washington Post.

Wisconsinin kuvernööri Tony Evers vaati Twitterissä poliisilta enemmän vastuuta toimistaan. Samalla hän on vaatinut alueen päättäjiä koolle keskustelemaan poliisin koulutuksesta ja voimankäytöstä.

– Vaikka emme tiedä tapauksen kaikkia yksityiskohtia, tiedämme varmasti, että hän ei ole ensimmäinen musta mies tai ihminen, jota on ammuttu, joka on haavoittunut tai tapettu armottomasti maamme lainvalvojien käsissä, Evers sanoi Twitterissä.

Eversin mukaan kansalliskaarti on valtuutettu suojelemaan rajoitettuja kohteita, kuten paloasemia, mahdolliselta mellakoinnilta. Hän pyysi mielenosoittajia protestoimaan rauhallisesti, käyttämään maskeja ja muistamaan turvavälit.

Myös demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden vaati tapauksesta läpinäkyvää tutkintaa.

– Kansakuntamme on herännyt tänään jälleen suruissaan ja raivoissaan siitä, että jälleen yksi musta amerikkalainen on joutunut liiallisen voimankäytön uhriksi.

Mustiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan protestoitu koko kesä

Mustiin kohdistuva poliisiväkivalta on puhuttanut Yhdysvalloissa etenkin tänä kesänä, kun Black Lives Matter -protestit levisivät ympäri maata mustan George Floydin kuoltua poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa.

Floyd kuoli toukokuun 25. päivänä, kun sittemmin erotettu poliisi Derek Chauvin piti polveaan hänen niskalla lähes yhdeksän minuutin ajan.

Floydia kuristusotteessa pitänyt Chauvin on saanut syytteet toisen ja kolmannen asteen murhasta. Syytteet vastaavat Suomen lainsäädännössä suunnilleen tappoa ja kuolemantuottamusta. Kolme muuta tilanteessa mukana ollutta poliisia on asetettu syytteeseen avunannosta.

Viime vuosina julkisuuteen on noussut myös useita muita tapauksia, joissa musta ihminen on menehtynyt poliisin voimankäytön vuoksi.

Sanna Raita-aho

STT

