Meri-Halikossa koulu alkoi astetta löysemmin – voi pelata jalkapalloa ja käyttää yhteisiä työvälineitä

Meri-Halikon koulussa lukuvuosi alkoi väljään jonoon asettumisella, käsipesulla ja toisten huomioimisella. Ensimmäisellä välitunnilla riennettiin keinuille, kiipeilytelineille ja pallokentälle.

– Toukokuussa harjoiteltiin, miten virustilanteessa toimitaan. Koska nyt tautitilanne on melko lailla rauhallinen, otetaan astetta löysemmin, jotta opitaan, Meri-Halikon koulun rehtori Marko Jokinen sanoo.

Käsitöissä käytetään taas yhteisiä työvälineitä, jalkapalloa pelataan ja välitunneilla voidaan liikkua vapaasti ilman luokkien lohkojakoja.

– Opetussuunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan, jos otetaan pois kaikki, mikä on riski. Nyt haetaan väljyyttä mahdollisuuksien mukaan ja käsiä pestään paljon. Välitunnilta tulo tehdään valvotusti ja vältetään laumaantumista.

Jokinen korostaa, että kouluun ei pidä tulla, jos on vähänkin flunssatyyppisiä oireita.

Opetushallituksen ohjeistukseen perustuen koulussa pidättäydytään kaikesta, mikä ei ole välttämätöntä. Ulkopuolisten vierailuja koulussa vältetään, eikä esimerkiksi koko koulun vanhempainiltaa syksyllä järjestetä.

– Se on iso puute, sillä yhteisessä illassa tiedottaminen on onnistunut näppärästi ja vanhemmat ovat nähneet lapsen opettajan. Toisaalta, jos ei nähdä kasvokkain, etätapaamiset ovat mahdollisia, Jokinen sanoo.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistusta turvaväleistä pystytään toteuttamaan Meri-Halikossa osittain. Koulussa on 76 oppilasta, jotka on jaettu neljään opetusryhmään. Osassa opetusryhmiä pulpetit voidaan sijoittaa 1,5 metrin välein, mutta suurimmissa opetusryhmissä pulpettien väli on metrin.

– Terveenä eteenpäin! Tavallaan yritetään näyttää normaalilta koululta, eikä pelätä pahinta, Jokinen summaa.

Hänen mielestään kevään kaltaiseen etäopetukseen on erittäin pitkä matka. Tilanteen pitää olla vaikea, ennen kuin etäopetukseen päädytään ja silloinkin se on mahdollista toteuttaa ryhmä kerrallaan.

Lukuvuoden alkaessa rehtori ei ollut saanut huoltajilta yhtään yhteydenottoa lapsen etäopetukseen jäämisestä.

– Etäopetukseen jäämisestä pitää olla kunnon perusteet eli lääkärintodistus.

Marko Jokinen opettaa 6. luokkalaisia, joita on 15. Ensimmäinen koulupäivä menee verrytellessä ja muun muassa kesäbingoa pelatessa. Oletko käynyt mustikassa, kuunnellut sadetta tai käynyt uimassa? Jokaisesta saa rastin ruutuun.

Luokkakavereiden kanssa bingoa tavoittelee Otso O`Hanlon.

– On kivaa, että ollaan täällä. Saa nähdä kavereita, eikä tarvitse olla yksin kotona, Otso sanoo.

Ei haittaa, vaikka koronan takia on rajoituksia.

– Ei saa kätellä tai koskea. Kädet pitää pestä. Jos tuntuu pahalta, voi käyttää maskia.

Otso vertaa koulunkäyntiä kevään etäopetukseen.

– Kotona tietokone oli hidas, eikä tekniikka aina pelannut. Se oli ärsyttävää.

Ekaluokkalaiset nimesivät muraalin Vesimaalaukseksi

japeruuttavat monta askelta tarkastellakseen Meri-Halikon koulun uutta taideteosta.

– Siinä on vettä ja vihreä on levää. Vesimaalaus , he keksivät oitis nimeksi.

Yllätykseksi koululaisille maalattu muraali on ekaluokkalaisten mielestä upea ja taitavasti tehty.

– Tosi hieno varsinkin toi hylje, Jemina toteaa.

Lapset ovat nähneet hylkeitä eläintarhassa, mutta maalauksen lokit ovat jokapäiväisiä tuttuja.

Ensimmäisessä koulupäivässä on oma jännityksensä.

– Ei tiedä, mitä täällä tapahtuu, Irja sanoo.

Hänen ensimmäinen havaintonsa luokkahuoneesta on iso telkkari ja paljon pulpetteja.

– Ja siellä on liitutaulu ja pulpetissa on luukku, Nomi lisää.

1.–2.-luokan opettaja Heli Helminen paljastaa, että hänelläkin oli aamulla perhosia vatsassa, vaikka hän on opettanut tässä koulussa lähes 20 vuotta. Koronan takia hän tapasi uudet oppilaansa keväällä ainoastaan videotervehdyksen välityksellä.

– Tämä päivä on opeteltu käytännön juttuja vähän kerrallaan ja tutustuttu. Näistä tulee turvallinen olo.

Piristävä ja onnistunut

koulun mineriittilevyillä verhoiltuun seinään maalattu muraali saa kiitosta myös työn tilaajalta, koti-koulutoimikunnalta.

– Tykkään kyllä, piristävä. Vielä parempi kuin luonnos. Muutkin toimikunnassa ovat tykänneet, koti-koulutoimikunnan puheenjohtaja Anna Rannikko sanoo.

Koti-koulutoimikunta lähti alkuvuodesta hakemaan pihaan viihtyisyyttä. Pallo heitettiin Salon kansalaisopiston kuvataidekoulun suunnittelijaopettaja Jaana Saariolle , jonka lapset käyvät Meri-Halikon koulua.

– Jaana otti kopin ja on hoitanut tätä pääasiallisesti. Meidän toiveena oli merellinen aihe.

Seinämaalauksen on suunnitellut ryhmä kuvataidekoulun kokeneimpia opiskelijoita. Mukana ovat olleet Maija Pirttilahti, Veera Sarkki , Petra Ahlqvist , Emilia Malkov , Jade Ahlstedt , Jasmin Tamminen ja Maisa Pasio . Ryhmää on ohjannut valokuvaaja Andréa Vannucch i.

Merellinen maisema maalattiin koululle viikonloppuna ja eläimet lisättiin siihen sabluunatekniikalla.

– Kaksi tyttöä tuli pihalle maalausvaiheessa. Suut loksahtivat, wau, he sanoivat, Jaana Saario kertoo ensikommenteista.

Hänen mielestään taidokkaasti suunniteltu muraali sopii hyvin koulun seinään.

– Se korostaa rakennuksen omia värejä, eikä niin, että rakennus näyttäisi kulahtaneelta.

Kuvateidekoululla ei nyt ole tiedossa muita vastaavia töitä. Saarion mukaan kuvataidekoulu tekee mielellään erilaisia suunnitelmia, jotka sidotaan kulloinkin lukuvuoden opetussuunnitelmaan. Kevään aiheena oli seinämaalaus ja sapluunatekniikka.