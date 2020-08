Merkel: Taistelu koronavirusta vastaan on vaikeampaa syksyn ja talven aikana

Taistelu koronavirusta vastaan tulee olemaan haastavampaa syksyn ja talven aikana, arvioi Saksan liittokansleri Angela Merkel perjantaina lehdistötilaisuudessa.

Hän arvioi joidenkin asioiden olevan helpompia kesällä. Esimerkiksi uloshengityksen mukana kulkevilta pieniltä aerosolihiukkasilta on helpompi suojautua ulkona kuin sisällä. Asiantuntijat uskovat edellä mainituilla hiukkasilla olevan osansa siinä, miten koronavirus tarttuu ihmisten välillä.

– Me joudumme elämään tämän viruksen kanssa vielä pitkään. Se on edelleen vakava, Merkel varoitteli ja toivoi saksalaisten suhtautuvan virukseen edelleen vakavasti..

Merkel varoitteli myös, ettei maailma tule olemaan kaikilta osin samanlainen kuin se oli ennen pandemiaa.

Saksa on selvinnyt tähän mennessä omassa koronavirustaistelussaan suhteellisen hyvin. Tartunnat ovat Saksassa kuitenkin olleet viime viikkoina lisääntymään päin, kuten monissa muissakin Euroopan maissa.

Saksan tartuntatauteihin erikoistuneen Robert Koch -instituutin mukaan Saksassa ilmoitettiin perjantaina yhteensä 1 571 uudesta tartunnasta. Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maassa on varmistettu yhteensä yli 241 000 tartuntaa ja kirjattu lähes 9 300 koronaan liittyvää kuolemaa.

Unkari on vihreä, muut maat punaisia

Unkari ilmoitti perjantaina sulkevansa jälleen rajansa koronaviruksen vuoksi. Pääministeri Viktor Orbanin kansliapäällikön Gergely Gulyasin mukaan rajat on määrä sulkea syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Hänen mukaansa ulkomaiden kansalaisia ei päästetä syyskuussa maahan.

– Maiden epidemiologinen luokittelu on kumottu. Unkari on vihreä, kaikki muut maat ovat muuttuneet punaiseksi, Gulyas kertoi toimittajille.

– Valtaosa uusista tartunnoista on ulkomailta, hän lisäsi.

Rajat ovat kansliapäällikön mukaan suljettuna ainakin kuukauden ajan.

Ulkomailta palaavat unkarilaiset päästetään kansliapäällikön mukaan maahan, jos he voivat esittää kaksi negatiivista koronatestitulosta. Vaihtoehtoisesti he voivat asettaa itsensä karanteeniin 14 päivän ajaksi.

Hallituksen on määrä kertoa myöhemmin mahdollisista poikkeuksista, muun muassa diplomaattien osalta, kansliapäällikkö kertoo.

Noin 10 miljoonan asukkaan Unkarissa on varmistettu tähän mennessä Johns Hopkinsin mukaan noin 5 500 koronatartuntaa ja kirjattu 614 koronakuolemaa.

Hollanti sulkee minkkitarhat huhtikuussa

Hollanti päätti puolestaan sulkea koronan vuoksi minkkitarhat lopullisesti jo ensi keväänä. Sulkemisajankohtaa aikaistettiin, koska koronan pelätään tarttuvan ihmisiin minkkien kautta.

Minkkitarhat oli alkujaan tarkoitus sulkea vuoteen 2024 mennessä. Tuoreen päätöksen mukaan Hollannin minkkitarhat tulee kuitenkin uutistoimisto AFP:n mukaan sulkea jo ensi vuoden huhtikuussa.

Maan hallitus aikoo laittaa sivuun 180 miljoonaa euroa minkkitarhaajien tukemiseksi.

Hollanti ilmoitti alkujaan huhtikuussa, että minkkitarhoissa oli havaittu minkeillä koronatartuntoja. Viranomaiset ovat lisäksi ilmoittaneet ainakin kahdesta tapauksesta, jossa minkkitarhan työntekijän uskotaan saaneen koronatartunnan minkiltä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan koronavirusta on löydetty Hollannissa yhteensä 40 minkkitarhalta. Uutistoimiston mukaan viranomaiset ovat lopettaneet noin miljoona minkkiä virushuolten vuoksi.

Suomalaisen eläinoikeusjärjestö Animalia mukaan maassa olisi sen sijaan tapettu tähän mennessä jo noin 1,8 miljoonaa minkkiä. Vuonna 2018 Hollannissa kasvatettiin noin 4,5 miljoonaa minkkiä, kertoo Animalia tiedotteessaan.

Animalia vaatii lisäksi tiedotteessaan, että myös Suomen minkkitilat tulee tarkastaa.

– Tarhaolosuhteet edistävät mahdollisen viruksen leviämistä. Suomi ei voi olettaa turkistarhojen olevan viruksesta vapaita, kun tarhoille ei tietojemme mukaan ole tehty yhtäkään tarkastusta. Viranomaisten pitää pikaisesti ryhtyä toimiin suomalaisten minkkitilojen tarkastamiseksi, kertoo järjestön toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs tiedotteessa.

STT

