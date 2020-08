Mielenosoittajat oppositiojohtajan vankilan ulkopuolella Minskissä – Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja keskusteli Putinin kanssa Valko-Venäjästä

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on keskustellut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Valko-Venäjän kriisistä puhelimitse.

Michel painotti Twitterissä, ettei Valko-Venäjän tilanteeseen ole muuta ratkaisua kuin rauhanomainen vuoropuhelu, johon mahdollisimman monet tahot osallistuvat.

EU-johtajat kokoontuvat huomenna videon välityksellä järjestettävään hätäkokoukseen Valko-Venäjän vuoksi.

”Yksi henkilö on pitänyt maata peloissaan 26 vuotta”

Valko-Venäjällä mielenosoittajat ovat kokoontuneet Minskissä vankilan ulkopuolelle, jossa pidetään Liettuaan paenneen presidentinvaalien oppositioehdokkaan Svetlana Tihanovskajan aviopuolisoa.

Vilpilliseksi syytetyt presidentinvaalit hävinnyt Tihanovskaja lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa, vloggaaja Sergei Tihanovskin ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan.

Vaikka monen oppositioehdokkaan ehdolle asettuminen estettiin, annettiin Tihanovskin vaimon kuitenkin asettua ehdolle.

Mielenosoituksissa vastustetaan paitsi maan mielivaltaista hallintoa myös reilu viikko sitten järjestettyjä presidentinvaaleja, jotka maata 26 vuotta itsevaltaisesti hallinnut istuva presidentti Aleksandr Lukashenko väitti voittaneensa 80 prosentin ääniosuudella.

Tiistaina useat sadat mielenosoittajat kokoontuivat Tihanovskin vankilan ulkopuolelle vloggaajan 42-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Vankilaan päätyi ennen vaaleja myös joukko muita oppositiovaikuttajia.

Valko-Venäjän rikostutkijat ovat syyttäneet Tihanovskin muun muassa peräänkuuluttaneen väkivallan käyttöä viranomaisia vastaan.

Liettuaan paennut Tihanovskaja kertoi tiistaina videoviestissä, että hänen aviomiehensä viettää syntymäpäiväänsä vankilassa syytettynä ”rikoksesta, jota ei tehnyt”.

– Kaikki tämä häpeilemätön laittomuus ja epäoikeudenmukaisuus osoittaa, miten tämä mätänevä järjestelmä toimii, Tihanovskaja sanoi.

– Yksi henkilö kontrolloi kaikkea. Yksi henkilö, joka on pitänyt maata peloissaan 26 vuotta. Yksi henkilö, joka varasti valkovenäläisiltä heidän valinnanvaransa, Tihanovskaja jatkoi mädäksi kokemansa järjestelmän kuvailua.

Lukashenko torppaa erovaatimukset

37-vuotias Tihanovskaja on vaatinut, että kaikki kiinni otetut vapautetaan, turvallisuusjoukot poistetaan kaduilta ja mielenosoittajiin kohdistuneen väkivaltaisen kurinpalautuksen määränneitä henkilöitä vastaan aloitetaan rikostutkinnat.

Hän on kertonut myös järjestävänsä uudet vaalit, kunhan Lukashenko jättää tehtävänsä. Uutistoimisto AFP:n mukaan oppositio on muodostanut koordinaationeuvoston, jonka on määrä varmistaa vallansiirto. Neuvoston on määrä kokoontua tiistaina.

Valko-Venäjän 65-vuotias istuva presidentti on torpannut erovaatimukset eikä suostu järjestämään uutta äänestystä.

– Toisia vaaleja ei tule, ennen kuin tapatte minut, hän julisti maanantaina oppositiolähteiden mukaan.

