Syntymäpäiviään viettävä Valko-Venäjän itsevaltias Lukashenko sai vastaansa kymmeniätuhansia mielenosoittajia

Valko-Venäjälle Minskiin on kokoontunut jälleen ainakin tuhansia ihmisiä presidentti Aleksandr Lukashenkon vastaisiin protesteihin.

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan paikalle olisi kokoontunut jopa kymmeniätuhansia neljän aikaan iltapäivällä. Valkovenäläisen uutissivuston Tut.by:n mukaan Minskiin olisi kokoontunut ainakin 10 000 ihmistä. Marssi alkoi kahdelta iltapäivällä.

Paikalla on runsaasti poliisivoimia ja muita turvallisuusviranomaisia, jotka ovat jo ottaneet kiinni mielenosoittajia. Tietoa pidätettyjen tarkasta määrästä ei ole.

Valko-Venäjän opposition uutisten levittämiseen käyttämän Nextan Twitter-tilillä kerrotaan, että osa mielenosoittajista on kantanut mukanaan muun muassa jättimäistä torakkaa. Protestoijat ovat nimitelleet presidentti Lukashenkoa muun muassa torakaksi.

Protestoijat ovat huutaneet Lukashenkon vastaisia iskulauseita ja vaatineet tätä eroamaan.

Jo kolmas protestisunnuntai

Kyseessä on jo kolmas sunnuntai, kun valkovenäläiset kokoontuvat suuriin protesteihin.

Valko-Venäjän protestit alkoivat, kun maata pitkään itsevaltaisesti hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko kolme viikkoa sitten julistettiin presidentinvaalien voittajaksi yli 80 prosentin ääniosuudella. Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset, ja opposition ehdokas Svetlana Tihanovskaja on paennut naapurimaa Liettuaan.

Protesteissa on tänään erityistä symboliikkaa, sillä ne järjestetään Lukashenkon 66-vuotissyntymäpäivänä.

Kansainväliseltä medialta peruttiin työskentelyluvat

Protestien aikana on otettu kiinni useita ihmisiä ja median toimintaa on rajoitettu. Monet pidätetyistä ovat kertoneet joutuneensa kidutuksen uhreiksi.

Valko-Venäjän viranomaiset kertoivat lauantaina peruneensa lukuisten kansainvälisten medioiden akkreditointeja eli lehdistölupia. Listalla oli runsaasti suuria kansainvälisiä toimijoita kuten uutistoimistot AFP ja Reuters, yleisradioyhtiö BBC ja suuri saksalaiskanava ARD.

Maata ravistelevien suurprotestien aikana toimittajia on jo aiemminkin pidätetty, pahoinpidelty ja karkotettu maasta. Myös pääsyä erilaisille uutissivustoille ja internetiin on estetty.

