Berliiniläissairaala: Testitulokset viittaavat siihen, että Navalnyi myrkytettiin

Venäläistä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyita Berliinissä hoitavan sairaalan mukaan tutkimustulokset viittaavat siihen, että Navalnyi myrkytettiin.

– Kliiniset löydökset viittaavat koliiniesteraasin estäjiin kuuluvan aineen aiheuttamaan myrkytykseen, kertoo Chariten yliopistollinen sairaala tiedotteessaan.

Sairaalan mukaan tarkkaa ainetta ei vielä tiedetä ja tutkimuksia jatketaan.

Koliiniesteraasin estäjiä käytetään muun muassa Alzheimerin taudin hoidossa.

Sairaalan mukaan seuraukset Navalnyin terveydelle ovat edelleen epävarmat eikä pitkäaikaisvaikutuksia erityisesti hermoston alueella voida sulkea pois.

Navalnyin epäillään joutuneen myrkytetyksi torstaina Venäjän Siperiassa sijaitsevassa Tomskin kaupungissa. Hän lähti kaupungista lentokoneella, joka joutui tekemään hätälaskun Omskin kaupunkiin, kun Navalnyi alkoi voida koneessa erittäin pahoin. Navalnyi vietiin ensin Omskin sairaalaan ja varhain lauantaiaamuna hänet lennätettiin ambulanssilennolla Berliiniin.

Navalnyi on keinotekoisessa koomassa. Hänen tilansa on berliiniläissairaalan mukaan vakava, mutta hänellä ei ole akuuttia hengenvaaraa.

Merkelin tiedottaja: Myrkytys melko todennäköinen

Jo aiemmin maanantaina liittokansleri Angela Merkelin hallinnon tiedottaja Steffen Seibert sanoi tiedotustilaisuudessa, että Navalnyi on melko todennäköisesti myrkytetty.

– Epäilys on, että joku myrkytti herra Navalnyin, Seibert sanoi.

Tiedottajan mukaan myrkytysepäilyyn suhtaudutaan vakavasti, sillä Venäjän lähihistoriasta löytyy vastaavankaltaisia esimerkkejä.

Esimerkiksi toissa vuonna Britanniassa Salisburyssa Venäjän entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja tämän tytär myrkytettiin hermomyrkyllä. Venäjää on syytetty tapahtumasta.

Venäläislääkärit eivät löytäneet myrkkyä

Omskissa Navalnyia hoitaneiden lääkäreiden mukaan oppositiojohtajan virtsasta löydettiin kahvi- ja alkoholijäämiä, mutta ei myrkkyjä. Myös Navalnyin veri oli lääkärin mukaan puhdas myrkyistä.

– Verinäytteistä ei löytynyt mitään. Jos olisimme löytäneet merkkejä myrkystä, olisimme saaneet vahvistuksen jostain, ja jatko olisi ollut helpompaa, sanoi puolestaan sairaalan apulaisjohtaja Anatoli Kalinitshenko.

Lääkärit kiistävät, että Navalnyin hoitoon tai diagnooseihin olisi yritetty puuttua.

– Hoitoon ei puututtu millään tavalla, eikä siihen olisi voinut puuttuakaan. Emme sopineet kenenkään kanssa mitään diagnoosista. Sen paremmin lääkärit kuin mitkään muutkaan tahot eivät painostaneet meitä, luetteli Omskin sairaalan johtava lääkäri Aleksander Murakovski.

Lääkärien mukaan ilman heidän ponnistelujaan oppositiojohtaja olisi kuollut.

– Me pelastimme hänen henkensä. Saimme hänet vakautettua. Ensimmäisen puolentoista päivän aikana taistelimme joka hetki hänen henkensä puolesta, Kalinitshenko sanoi.

Järjestö: Navalnyi selvinnee hengissä

Siirtolennon Venäjältä Saksaan järjestäneen Cinema For Peace -kansalaisjärjestön perustajan Jaka Biziljin mukaan Navalnyi todennäköisesti selviää hengissä, mutta tuskin voi osallistua politiikkaan kuukausiin. Hän kommentoi asiaa saksalaiselle Bild-lehdelle.

Navalnyin tiedottaja kuitenkin toppuutteli tietoja Twitterissä Bildin uutisen jälkeen. Hänen mukaansa Navalnyin terveystilasta ei ole uusia vahvistettuja tietoja eikä perhe ole antanut valtuuksia kommentoida niitä.

– Vahvistettuja tietoja voi saada vain klinikan lääkäriltä tai minulta. Aleksein terveydentilasta ei ole uusia tietoja. Pyydämme kärsivällisyyttä ja tiedotamme heti uusista tiedoista, kun niitä on, tiedottaja Kira Jarmysh kirjoitti Twitterissä.

