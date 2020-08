Navalnyin äkkisairastuminen ja Valko-Venäjän tilanne puhuttavat suurlähettiläspäivillä

Suomalaiset suurlähettiläät jatkavat tänään vuosittaista kokoustaan, suurlähettiläspäiviä, etäyhteyksien päästä. Helsingissä puhumassa ovat tänään muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.), jotka avaavat Suomen ulkopoliittista linjaa.

Eilen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kiitti suomalaisdiplomaatteja koronakriisin hoidosta toimipisteissään ympäri maailmaa. Huomion vie tänä vuonna varsinkin Valko-Venäjän tilanne, sillä mielenosoitukset vilpillisiä presidentinvaaleja vastaan ovat jatkuneet maassa yli kaksi viikkoa. Toinen iso puheenaihe on venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin äkillinen sairastuminen.

Maanantaina Saksan hallitus ilmoitti olevan melko todennäköistä, että oppositiojohtaja Navalnyi yritettiin myrkyttää.

EU-maiden ulkoministerit keskustelevat asiasta todennäköisesti torstaina ja perjantaina Berliinissä pidettävässä epävirallisessa ulkoministerikokouksessa. Haavisto ei vielä maanantaina ottanut tarkemmin kantaa siihen, miten Suomi reagoisi, jos käy ilmi, että Navalnyi yritettiin myrkyttää.

– Nyt on liian aikaista spekuloida eri vaihtoehdoilla. Katsotaan, mitä dataa tulee Berliinistä ja jos ja kun Navalnyi itse on siinä kunnossa, että pystyy tilanteesta myös itse kertomaan, Haavisto sanoi toimittajille.

STT

