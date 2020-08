Japanin pitkäaikaisin pääministeri Shinzo Abe vahvisti eroavansa terveysongelmien vuoksi

Japanin pääministeri Shinzo Abe on vahvistanut eroavansa pääministerin tehtävästä terveyssyiden vuoksi.

Abe kertoi tiedotustilaisuudessa pitkäaikaisen suolistosairautensa pysyneen pitkään kurissa lääkkeillä, mutta pahentuneen kesän aikana.

Abe pyysi puheenvuorossaan anteeksi japanilaisilta, ettei pysty hoitamaan pestiään loppuun asti. Aben mukaan hän ei pysty enää hoitamaan pääministerin tehtäviä tarpeeksi hyvin, sillä uusi lääkitys vaatii säännöllistä seurantaa.

65-vuotiaalla Abella on ollut krooninen suolistosairaus teini-ikäisestä saakka. Kahden viime viikon aikana hän on käynyt sairaalassa kahdesti, mikä on kiihdyttänyt huhuja hänen heikentyneestä terveydestään.

Tulevasta pääministerierosta uutisoi aiemmin perjantaina Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Vuodesta 2012 lähtien pääministerinä toiminut Shinzo Abe on Japanin pitkäaikaisin pääministeri. Hänen toimikauttaan olisi ollut jäljellä vielä vuosi.

Abe joutui jättämään pääministerin tehtävän saman sairauden vuoksi myös vuonna 2007 oltuaan tuolloin pääministerinä vasta vuoden.

Päätös yllätti puoluetoverit

Aben läheinen liittolainen Tomomi Inada kertoi toimittajille perjantaina olevansa ällistynyt yllättävästä päätöksestä.

Hallituksen pääsihteeri Yoshihide Suga sanoi vielä perjantaiaamuna ennen eroilmoitusta pääministerin olevan hyvässä kunnossa.

– Näen häntä joka päivä, ja minusta hänen voinnissaan ei ole muutosta.

Aben odotetaan pysyvän vallassa, kunnes liberaalidemokraatit saavat valittua hänelle seuraajan.

Uutistoimisto AFP:n arvion mukaan mahdollisia ehdokkaita seuraavaksi pääministeriksi saattaisivat olla esimerkiksi Yoshihide Suga, valtiovarainministeri Taro Aso tai entinen puolustusministeri Shigeru Ishiba.

Japanin talous matelee

Japanin koronavirustilanne on ollut kohtuullisen hyvä: 126 miljoonan asukkaan maassa on yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan ollut noin 65 000 vahvistettua koronatapausta ja 1 200 kuolemaa.

Aben hallitus on kuitenkin saanut myös kritiikkiä kriisin hoidosta muun muassa taloustoimien osalta.

Maan talous on ollut huonossa jamassa jo ennen koronapandemian alkua, ja koronaepidemia syvensi jo aiemmin käynnistynyttä taantumaa.

Liberaalidemokraatit eivät kuitenkaan asiantuntijoiden mukaan ole toivoneet Aben eroa, eikä puolueessa ole pääministerille selkeää manttelinperijää.

Uutinen pääministerierosta näkyi välittömästi myös pörssissä. Tokion Nikkei-indeksi sulkeutui perjantaina yli 1,4 prosentin laskussa.

