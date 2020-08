Novitek kiristänyt tuotantotahtia – ulkoporealtaiden myynti on kasvanut

Tuotemerkillään Novitek ulkoporealtaita Salossa valmistava Oy Nordic Spa Ltd:n liiketoiminta on maailman myllerryksistä huolimatta vahvassa kasvussa. Viime vuodesta liikevaihto on kasvanut noin 50 prosenttia.

Tänä vuonna ulkoporealtaita on valmistettu jo yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä.

Oy Nordic Spa Ltd:n operatiivisesta toiminnasta vastaava Sami Kettunen kertoo, että yritys otti viime talvena tuotannon käyttöön hallin, joka ennen toimi varastotilana. Laajentamisen myötä yrityksen tuotantotilojen pinta-ala kaksinkertaistui.

– Laajennustilassa on tilaa toistatuhatta neliömetriä. Aiemmin tuotantotilamme olivat 1400 neliömetrin suuruiset. Teemme täällä nyt pientä pintaremonttia, koska tuotantotilojen yhteydessä pitää olla sosiaali- ja pukuhuonetiloja.

Isompien tuotantotilojen lisäksi ulkoporealtaita siirryttiin toukokuussa valmistamaan ensimmäistä kertaa yrityksen olemassaolon aikana kahdessa vuorossa.

– Työntekijöitä meillä on nyt 80. Kuutisenkymmentä heistä on tuotannossa. Lisäksi käytämme tarvittaessa vuokratyövoimaa rekrytointikanavana. Jopa noin 65 prosenttia tänä vuonna valmistetuista porealtaista on tehty toukokuun jälkeen, Kettunen kuvailee.

Työntekijöiden määrä on siis yli kaksinkertaistunut parissa vuodessa, sillä keväällä 2018 työntekijöitä yrityksessä oli noin kolmekymmentä (SSS 8.5.2018). Kettusen mukaan kahta vuoroa tehdään niin kauan kuin tarve vaatii.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tekemistä myös riittää kahden vuoron edestä kauan.

Koronapandemian maailmantaloutta runteleva vaikutus on heijastunut myös Oy Nordic Spa Ltd:n kaupankäyntiin. Niin hyvässä kuin pahassa.

– Vienti on ollut nyt äärettömän hankalaa, koska emme ole päässeet asiakaskäynneille ja messuja on peruttu. Viennin osuus on tullut viime vuodesta viisi prosenttia alas. Tällä hetkellä vienti muodostaa noin 10 prosenttia liikevaihdosta, Kettunen toteaa.

Heti perään hän toteaa kuitenkin, että kotimaan myynnissä ovat näkyneet positiivisella tavalla lomamatkojen peruuntumisesta takaisin saadut rahat ja yleisesti lisääntynyt omaan kotiin panostaminen.

– Olemme kuulleet rautakaupoista, että jossain vaiheessa terassilaudat ja grillit ovat loppuneet. Tiedän, että myös kylpytynnyreitä myydään nyt paljon. Kotimaan myynti on täyttänyt tuotantomme ainakin nyt vuoden loppuun asti.

”Saatamme päätyä jopa seitsemänkymmenenviiden prosentin kasvuun.”

Ulkomaan markkinoiden osalta Novitek-ulkoporealtaita on myyty jo hyvän aikaa Ruotsissa ja Norjassa. Niiden lisäksi uusia avauksia tämän vuoden aikana on saatu Hollantiin, Ranskaan ja Saksaan.

Yrityksen koko tuotanto toimii saapuvien tilausten perusteella. Myyntitavoite tehdään siksi vain budjetillisen näkökulman vuoksi. Kettunen osaa kuitenkin sanoa varmaksi, että viime vuonna asetetut tavoitteet tullaan nyt lunastamaan.

– Tavoittelimme reilun kahdenkymmenen prosentin kasvua liikevaihdossa. Vielä on mahdotonta sanoa aivan tarkkaan, mutta saatamme päätyä jopa seitsemänkymmenenviiden prosentin kasvuun.

Ulkoporealtaiden myynti on suurelta osin sesonkilaji, jossa kauppa käy kesäisin vilkkaimmin. Kettunen alleviivaa, että ilmiö näkyy Suomen lisäksi myös muualla maailmassa.

– Sesonki on sama maasta ja lämpötilasta riippumatta. Suomen talvetkin ovat nyt muuttuneet, joten sesonki täällä on pidentynyt. Käyttäjilleen ulkoporeallas on nautinnollisin pikkupakkasilla, mutta sellaisen asentaminen on hankalaa silloin, kun on lunta tai maa roudassa. Talvisin teemme usein kehityshankkeita ja valmistaudumme seuraavaan sesonkiin.

Tällä hetkellä Tehdaskadun toimitiloissa pohditaan kehityshankkeita ennen kaikkea viennin edistämisen ja suureen kasvuun reagoimisen näkökulmasta.

– Meidän pitää pystyä palvelemaan jälleenmyyjiä ja loppukäyttäjiä entistä paremmin. Kasvun tuplaantuminen vaatii paljon sisäisiä toimenpiteitä, Kettunen pohtii.

Ulkoporealtaiden varsinainen käyttämistapa on yksinkertainen ja muuttumaton, mutta niitä pyritään kehittämään uusien ominaisuuksien ja teknologian osalta.

– Etäohjaus on yleistynyt eri malleissa ja myös kosketusnäytöt ovat yleistyneet. Kehitystyöhön vaikuttaa tietenkin lisäksi komponenttitoimittajien valikoimien muuttuvuus, Kettunen luettelee.

Etäohjaus ulkoporealtaissa toteutetaan internetyhteyden ja puhelinsovelluksen avulla. Sillä on mahdollista säädellä veden lämpötilaa ja muita yleisimpiä ulkoporealtaan toimintoja.

– Kalleimmissa malleissa etäohjaus on jo vakiona, mutta kaikkiin malleihin pystymme sen myös tarjoamaan. Etäohjaus porealtaassa maksaa muutaman satasen lisää, mutta itse ohjaussovelluksen käyttäminen on maksutonta. Sen on kehittänyt yhdysvaltalainen Balboa Water Group, joka toimittaa meille myös näppäinpaneelien ja pumppujen kaltaista tekniikkaa.

Oman Novitek-tuotemerkkinsä lisäksi yritys valmistaa sähkölämmitteiset Drop Design Poolin altaat ja Keskolle kolmea eri allasmallia Cello-nimellä. Novitek-brändin alaisena valmistettiin kauan porealtaita sisätiloihin, mutta vuoden 2013 paikkeilla yritys siirtyi valmistamaan ainoastaan ulkoporealtaita.

– Kaikki K-raudat mukaan lukien meillä on yhteensä 144 jälleenmyyjää ympäri Suomen, Kettunen mainitsee.

Novitekin porealtaat on koottu myös materiaaliensa puolesta merkittävin osin salolaisvoimin. Finnfoam toimittaa eristeet porealtaisiin, mutta se ei ole suinkaan ainoa Salon seudun alihankkijoista.

– Tilaamme tuotteita myös Stremetiltä, paikallinen alihankkija valmistaa meille ulkoverhoilupaneelit ja altaiden rungot tulevat meille hitsattuina paikallisilta toimijoilta, Kettunen päättää.