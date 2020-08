Alumiinikotelon kyljessä lukee Kirkonkellojen kauko-ohjauslaitteet. Automaatti on soittanut Salon kirkon kelloja moitteetta helmikuusta 1985, mutta viikonloppuna se yllättäen villiintyi. Salolaiset ihmettelivät, miksi kirkonkellot kumisivat myöhään illalla.

– Apparaatti sekosi ja alkoi soitella kelloja mielivaltaisesti, seurakuntapuutarhuri Markku Johansson sanoo.

Maanantaina Johansson ja suntio Timo Määttänen nostivat soittokoneen kirkon pöydälle ja alkoivat etsiä vikaa.

– Hienoa käsityötä. Kuinka monella meistä on vielä käytössä yli kolmekymmentä vuotta vanha sähkölaite, suntio Määttänen ihasteli.

Eikä laitteessa ilmeisesti nytkään ole vikaa. Syy saattoi löytyä Kirkkokadun toiselta puolelta seurakuntatalon purkutyömaalta, jossa kaivinkone oli katkaissut sinänsä virattoman johdon. Määttänen epäilee, että se oli aiheuttanut oikosulun.

Markku Johansson ehti jo soittaa kellomestari Antti Anialle Järvenpäähän. Ania on rakentanut ja korjannut kirkonkelloja ja niiden soitto-ohjelmia kymmeniä vuosia. Joulukuussa 80 vuotta täyttävä Ania ei pane pahakseen, vaikka hän ei pääse eroon kirkonkelloista eläkkeelläkään.

– Turun Tuomiokirkon suntio sanoi jo vuosia sitten, että olen heidän konsulttinsa, kunnes rinnalleni lasketaan kukkaseppele, Ania totesi Helsingin Sanomien jutussa vuosi sitten.

Salon kirkon Ania muistaa heti, vaikka hän on asentanut soittojärjestelmän satoihin suomalaiskirkkoihin.

– Siinä on seitsemän erilaista ohjelmaa kahdelle kellolle. Laitteet asennettiin korkeaan kaappiin.

Samaisesta kaapista suntio Määttänen ja seurakuntapuutarhuri Johansson maanantaina nostivat automaattilaitteen tutkittavaksi. Johanssonin mukaan konetta ei ole edes huollettu montaa kertaa.

Kirkonkellojen soitto on automatisoitu useimmissa seurakunnissa. Antti Ania aloitti kellonkorjaajana 1970-luvun alussa ja ideoi sitten oman soittojärjestelmänsä. Saksasta oli siihen asti tuotu laitteita, joita kellomestari kuvailee ”sähkömekaanisiksi ratas- ja mikrokytkinhässäköiksi.”

Anian soittojärjestelmän ydin on magneetti, johon kirkonkellon kieli on sidottu vaijerilla. Puhutaan läppäystekniikasta, jossa kello pysyy paikallaan, mutta magneetti heilauttaa kieltä kuvun sisällä.

– Magneetti on pitänyt suunnitella joka kelloa varten erikseen. Nykäisy kestää 0,4 sekuntia. Kun kieli kimmahtaa kellon helmasta, kello jää värähtelemään oikealla äänellä. Jos kieli on liian pieni, kuuluu vain korkea kilaus. Jos kieli on liian painava, kuuluu vain matalaa huminaa.

Suurimmat kirkonkellojen kielet voivat painaa 200 kiloa. Anian mukaan magneetin pitää olla melkoinen, että nykäisy saa kellosta reippaan äänen.

Soittojärjestelmän laitteet suunniteltiin Anian mukaan kestämään 45 vuotta niin, ettei niille tarvitsisi tehdä mitään.

– Ne tehtiin kestokulutushyödykkeiksi.

Uusia tietokoneohjelmoituja soittojärjestelmiä kellomestari ei liiemmin arvosta. Hän kertoo käyneensä yhdessä varsinaissuomalaisessa seurakunnassa asentamassa belgialaisen laitteiston.

– Käyttöohjeessa oli 164 sivua englanniksi. Meidän laitteessa on kolme A4-sivua – ja laitetta voi käyttää kintaat kädessä.

Salon kirkon valurautakellot ovat vuodelta 1933. Kummankin kellon kylkeen on valettu nimi Lokomo. Se juontuu sanasta lokomotiivi eli veturi. Oy Lokomo Ab perustettiin Tampereella yli sata vuotta sitten kilpailemaan Tampellan kanssa veturien toimittamisesta Valtion Rautateille.

Kun veturitilauksia ei tullut tarpeeksi, Lokomon johto otti 1920- ja 1930-luvulla tuotantoon muun muassa kirkonkellot.

Suntio Timo Määttänen napauttaa isompaa kelloa etusormella. Se alkaa kumista pelkästä sormenkosketuksesta.

– Hienosti soi, Markku Johansson ihastelee.

Nyt automaatin pistoke on irti seinästä, mutta lauantaina sen pitäisi taas soittaa ehtookelloja tasan kuudelta niin kuin ennenkin.