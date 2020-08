Omya sulkee tehtaan Förbyssä

Omya sulkee märkätuotetehtaansa Särkisalon Förbyssä vuoden loppuun mennessä. Kuivatuotetehtaan toiminta jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Tankkivarastoalue jatkaa toimintaansa Förbyssä.

Toimenpiteet johtavat nyt 25 työntekijän vähennykseen.

Toiminnoista käynnistetty selvitys ja yt-neuvottelut johtuivat graafisen paperiteollisuuden tasaisesti laskevasta kalsiumkarbonaatin kysynnästä. Tämä on seurausta markkinan rakenteellisesta muutoksesta, joka on edelleen kiihtynyt COVID-19

pandemian vaikutuksesta, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Omyan päätuotteita ovat kalsiumkarbonaatista ja dolomiitista valmistetut täyteaine- ja päällystyspigmentit. Yhtiö on perustettu 1884 Sveitsissä. Yrityksellä on toimintaa yli 50 maassa ja yhtiöllä on noin 9000 työntekijää.