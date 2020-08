Opposition presidenttiehdokas Tihanovskaja ilmeisesti painostettiin lähtemään pois Valko-Venäjältä

Valko-Venäjältä Liettuaan siirtyneen opposition presidenttiehdokkaan Svetlana Tihanovskajan mukaan päätös lähdöstä oli hyvin vaikea. Ahdistuneen oloinen Tihanovskaja kertoi videoviestissä lasten olevan lopulta kaikkein tärkeintä elämässä.

– Luoja varjelkoon, ettei kukaan joutuisi tekemään samaa valintaa, Tihanovskaja sanoi.

Tihanovskajan kaksi lasta oli viety turvaan Valko-Venäjältä jo aiemmin.

Joidenkin tietojen mukaan Tihanovskaja painostettiin lähtemään Valko-Venäjältä lupaamalla vapauttaa hänen vangittuna oleva kampanjapäällikkönsä Maria Moroz. Molemmat ovat nyt Liettuassa.

Liettuan ulkoministerin Linas Linkeviciusin mukaan Tihanovskajalle ei käytännössä jätetty muita vaihtoehtoja kuin poistua maasta.

– Luulin tämän vaalikampanjan kovettaneen minut ja antaneen minulle voimaa kestää kaiken. Mutta luultavasti pysyin samana heikkona naisena, joka olin alussa, Tihanovskaja sanoi.

Valko-Venäjän vaalien voittajaksi ilmeisen vaalivilpin turvin julistettu presidentti Aleksandr Lukashenko on aiemmin vähätellyt naisia ja antanut ymmärtää, ettei heidän paikkansa ole politiikassa.

Pakotettiin toiseen videolausuntoon?

Tihanovskaja arvioi monien nyt ymmärtävän mutta myös vihaavan häntä.

– Pitäkää ihmiset huolta itsestänne. Se, mitä nyt tapahtuu, ei ole yhdenkään ihmishengen arvoista, hän viestitti.

Myöhemmin Tihanovskajasta levitettiin Valko-Venäjän valtiollisessa mediassa myös toista videota, jossa hän näyttäisi lukevan valmiiksi laadittua lausuntoa. Mustalla sohvalla istuva Tihanovskaja kehottaa pää painuksissa mielenosoittajia lopettamaan protestit ja noudattamaan lakia.

Tukijoiden mukaan Tihanovskaja oli ilmiselvästi pakotettu nauhoitukseen, ilmeisesti keskusvaalilautakunnan tiloissa, jonne mentyään Tihanovskaja katosi useiksi tunneiksi maanantai-iltana.

Ainakin yksi mielenosoittaja kuollut

Valko-Venäjän mielenosoituksissa on kuollut yksi ihminen, vahvistaa paikallinen poliisi. Maan sisäministerin mukaan jonkinlainen räjähde laukesi surmansa saaneen mielenosoittajan kädessä. Ministeri kertoo miehen yrittäneen heittää räjähteen viranomaisia kohti.

Paikallinen ihmisoikeusjärjestö kertoi jo aiemmin, että mielenosoituksissa on kuollut yksi ihminen.

Useat tuhannet ihmiset protestoivat sunnuntaisten presidentinvaalien tuloksia pääkaupunki Minskin kaduilla maanantai-iltana. Uutistoimisto AFP on kertonut, että poliisi muun muassa ampui kumiluoteja ja käytti kyynelkaasua protestoijia vastaan. Protestoijat käyttivät puolestaan kiviä ja ilotulitteita sekä rakensivat itse barrikadeja.

Valko-Venäjällä on ollut sunnuntain vaalien jälkeen laajoja mielenosoituksia, joita poliisi on tukahduttanut väkivaltaisesti. Maanantain vastaisena yönä poliisi pidätti mielenosoituksissa 3 000 ihmistä, joista arviolta 1 000 pidätettiin Minskissä.

