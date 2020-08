Pääministeri Marin tapaa Metsäteollisuus ry:n johtoa keskiviikkona

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapaa keskiviikkona Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan Timo Jaatisen ja hallituksen puheenjohtajan Ilkka Hämälän, Marinin esikunnasta kerrotaan STT:lle. Hämälä toimii myös Metsä Groupin pääjohtajana.

Tapaamista ei ole Marinin esikunnan mukaan sovittu viime päivinä käydyn, UPM:n Kaipolan paperitehtaan lakkauttamisesta virinneen keskustelun seurauksena, vaan se on sovittu jo aiemmin.

– Pääministeri tapaa elinkeinoelämän johtoa ja muita sidosryhmiä säännöllisesti. Tapaamisessa keskustellaan varmasti metsäteollisuuden tilanteesta ja myös tästä ajankohtaisesta Kaipolan tilanteesta, Marinin esikunnasta sanottiin STT:lle.

Marinin Ylen Ykkösaamussa lauantaina esittämistä kommenteista nousi viikonloppuna kiihkeä keskustelu sosiaalisessa mediassa.

Marin pohti Ykkösaamussa, onko Suomessa ihmisiä liian helppo irtisanoa ja oliko Kaipolan tehdas pakko sulkea juuri nyt, kun työllisyystilanne on muutoinkin vaikea.

Hän huomautti haastattelussa, että Kaipolan tehdas on ollut kannattava ja UPM on nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti.

Marin ihmetteli maanantaina Twitterissä käydyn keskustelun kiivautta.

– Olen valmis keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja yritysten kohtaamiin ongelmiin. Haluan, että yritykset menestyvät ja työllistävät. Keskustelua helpottaa, jos puhutaan asioista, Marin kirjoitti.

STT

