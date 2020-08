Pääministeri Marin vierailee tänään Jämsässä, tapaa UPM:n tehtaan ja työntekijöiden edustajia

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee tänään Jämsässä, jossa sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta metsäyhtiö UPM kertoi keskiviikkona. Marin tapaa vierailunsa aikana UPM:n tehtaan ja työntekijöiden edustajia sekä Jämsän kaupungin edustajia.

Tapaamisiin osallistuvat myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

Marin sanoi Twitterissä pitävänsä viime päivien irtisanomisuutisia erittäin valitettavina.

– Työ- ja elinkeinoministeriö etsii mahdollisuuksia tukea työntekijöitä ja alueita tilanteessa. Toimiin on jo ryhdytty, Marin kirjoitti keskiviikkona.

UPM kertoi keskiviikkona suunnittelevansa Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelman toteutuessa tehtaalla menetetään 450 työpaikkaa.

UPM perustelee tehtaan lopettamissuunnitelmia sillä, että Kaipolan tehdas on yhtiön paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin.

Yhtiö tekee päätöksen tehtaan kohtalosta yt-menettelyn jälkeen. Kaikkiaan UPM:n suunnittelemat tehostamistoimet vähentäisivät noin 840 työpaikkaa, niistä valtaosan Suomessa.

Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa hallitukseen Jämsän auttamiseksi

Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa hallitukseen Jämsän auttamiseksi UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkemisen jälkeen.

Maakuntahallituksen mukaan tilanne Jämsässä on vakava ja mittasuhteet poikkeuksellisen suuret, kun Kaipolan tehtaalta ja sen toimittajaverkostosta katoaa yli 1 200 työpaikkaa.

Maakuntahallitus esittää hallitukselle kolmea toimenpidettä, joilla Jämsää voitaisiin tukea kriisin ensimmäisessä vaiheessa.

Maakuntahallitus esittää, että valtiovarainministeriö sisällyttäisi Jämsän uudistus- ja investointitoimenpiteet EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansalliseen suunnitelmaan vuosille 2021-23.

Toiseksi maakuntahallitus toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntäisi Jämsälle luvan jatkaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ja kirurgista toimintaa Jokilaakson sairaalassa ensi vuoden alusta lukien.

Kolmanneksi maakuntahallitus esittää, että työ- ja elinkeinoministeriö muuttaisi yritystukialueen jakoa mahdollisimman pian niin, että Jämsä muuttuisi korkeamman tukitason alueeksi.

”Työttömyys kaksinkertaistuu”

Maakuntahallituksen mukaan Kaipolan tehtaan sulkemisen ja sen toimittajaverkoston alasajon myötä Jämsä on menettämässä 15 prosenttia työpaikoistaan.

– Jo lähtötilanteessakin korkealla oleva työttömyys kaksinkertaistuu. Kun huomioidaan työpaikkojen, ostovoiman ja verotulojen menetys sekä arvioitu poismuutto, tehtaan sulkemisen talousvaikutus Jämsän kaupungille on 25-30 miljoonaa euroa vuodessa. Vaikutus pelkästään verotuottoihin on 17 prosenttia koko verorahoituksesta, maakuntahallitus laskee tiedotteessaan.

– Työntekijöiden, heidän läheistensä ja koko yhteisön huoli on numeroilla mittaamaton, maakuntahallitus jatkaa.

STT

