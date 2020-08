Pääministeri Sanna Marin Ykkösaamussa UPM:n Kaipolan tehtaasta: Oliko pakko sulkea juuri nyt?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ihmettelee Ylen Ykkösaamussa, miksi UPM:n Kaipolan tehdas on tarkoitus sulkea juuri nyt, kun vaikeassa tilanteessa on vaikea muutoinkin työllistyä.

Marin lisää, että Kaipolan tehdas on ollut kannattava ja UPM on nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti. Hänen mukaansa ihmisten näkökulmasta herää kysymys, mikä riittää.

– Jos olisin saanut itse päättää, tehdas vielä tulevaisuudessakin pyörisi.

UPM ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se aikoo sulkea UPM:n Kaipolan tehtaan Jämsässä. Kaipolan tehtaassa työskentelee noin 450 ihmistä.

Marin sanoo, että Kaipolan tehtaassa koneista on pidetty huolta, eikä kyse ole ollut siitä, että laitekanta olisi vanhentunut niin, ettei tehdasta pystyisi pyörittämään, mutta investointeja ei Marinin mukaan ole tehty.

Hänen mukaansa yksi kysymys on, onko Suomessa liian helppo irtisanoa ja sulkea tehtaita. Marin sanoo, että esimerkiksi Saksassa tehtaiden sulkeminen on vaikeampaa kuin Suomessa.

Twitterissä Marinin ulostulo Kaipolan tehtaasta ja pohdinnat liian helposta irtisanomisesta herättivät heti keskustelua Twitterissä.

– Syvä huokaus. Pääministeri Sanna Marin antaa miljarditolkulla investoivalle UPM:lle neuvoja siihen, mihin investoida, ja haikailee työllisyyslääkkeeksi irtisanomisten vaikeuttamista. Tällä tiellä yrityksillä on tässä maassa kylmä kyyti, kirjoitti Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola puolestaan kirjoitti olevansa samaa mieltä, että UPM on kannattava ja voittoa tuottava yritys, joka on palkinnut omistajiaan runsailla osingoilla.

– Tavallisen ihmisen on ymmärrettävästi vaikea ymmärtää yhtiön päätöstä sulkea Kaipolan tehdas #kuneimikäänriitä, Palola kirjoitti.

Hallitusohjelmaa ei tarkastella uudestaan

Ylen Ykkösaamussa keskusteltiin myös laajemmin työttömyydestä ja työllisyydestä. Tilastokeskuksen mukaan Suomen työttömyysaste oli tämän vuoden heinäkuussa 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli kuusi prosenttia.

Marin sanoi, että Suomen työllisyyden tilanne on erittäin huolestuttava, vaikka Suomi on selvinnyt keväästä ja kesästä muita EU-maita paremmin. Marin sanoo, että tilastotiedoista näkyy, että Suomeen isku voi tulla jälkijunassa, sillä Suomi on pieni vientivetoinen maa. Tässä on Marinin mukaan ensiarvoisen tärkeää, että koko EU:n talous elpyy.

– Tästäkin näkökulmasta on erittäin tärkeää, että olemme löytäneet ratkaisuita monivuotiseen rahoituskehitykseen ja EU:n elpymisvälineeseen.

Marinin mukaan hallituksen työllisyystavoite 30 000 päätösperäisestä työpaikasta budjettiriiheen mennessä pitää edelleen paikkansa ja hallituskauden aikana 60 000 uutta työpaikkaa on edelleen voimassa.

Marin ei kuitenkaan vielä suostunut avaamaan sitä, millaisia työllisyyskeinoja budjettiriihessä on luvassa.

Oppositiosta on vaadittu, että hallitusohjelma kirjoitetaan uudestaan. Marin sanoo tiedustelleensa asiaa hallituskumppaneilta, eikä hallituksessa muilla puolueilla ollut haluja lähteä mukaan tarkastelemaan hallitusohjelmaa uudestaan.

https://twitter.com/jmpentikainen/status/1299608615351996417

https://twitter.com/AnttiMPalola/status/1299608980738764802

STT

Kuvat: