Päijät-Hämeen keskussairaalassa koronatartunta – lähes 30 työntekijää ja useita potilaita karanteeniin

Yli kolmekymmentä ihmistä on asetettu karanteeniin koronavirukselle altistumisen vuoksi, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoo. Altistuneista 26 on yhtymän työntekijöitä ja kuusi potilaita.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on todettu positiivinen koronavirusnäyte muun kuin infektio-oireen vuoksi hoitoon hakeutuneella potilaalla. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri, terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tuomo Nieminen kertoo STT:lle, että koronavirustartunta todettiin eilen. Hän ei ota kantaa siihen, missä yhtymän yksikössä tartunta todettiin.

– Tyypillisesti tällaiset tapahtuvat päivystyspoliklinikan kautta, mutta muuten ei oteta kantaa, mistä yksiköstä puhutaan.

Altistuneet työntekijät ja potilaat asetettiin karanteeniin eilen. Lähtökohtana on, että karanteeni kestää kaksi viikkoa. Niemisen mukaan kaikki altistuneet potilaat on testattu.

– Vaikka lähtökohtaisesti oireettomia ei juuri testata, olemme heidät kaikki testanneet ja varmistamme, ettei mitään tartuntaketjuja tule eteenpäin.

Niemisen mukaan tartuntaketju on saatu jäljitettyä.

– Tartuntaketju on saatu heti eilisen aikana selvitettyä, ja meillä on hyvät resurssit jäljitystoimintaan.

STT

Kuvat: