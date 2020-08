Pelastustyöntekijät jatkavat Kalifornian suurten maastopalojen sammuttamista

Kaliforniassa tuhannet pelastustyöntekijät ovat edistyneet jonkin verran alueen historiallisten suurien maastopalojen sammuttamisessa.

Aluetta piinaavat korkeat lämpötilat ja kuivuus ovat helpottaneet jonkin verran, mikä on auttanut sammutustöitä.

Pelastustyöntekijöillä on kuitenkin edessään yhä iso urakka.

Kuvernööri Gavin Newsomin mukaan osavaltiossa palaa yli 600 eri paloa ja ne ovat levinneet yli 400 000 hehtaarin alueelle.

Tulipaloissa on tuhoutunut yli 100 kotia, ja ne uhkaavat yli 100 000 muuta rakennusta.

Tulipaloja on kuvattu ennennäkemättömän suuriksi, ja niiden on sanottu alkaneen tavanomaista aiemmin.

STT

