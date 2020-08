Pieni Laulujuhla Somerolla tulevana viikonloppuna

Pientä Laulujuhlaa vietetään Somerolla 22.–23. elokuuta kahden konsertin voimin.

Lauantai-iltana Kiiruun talolla esiintyy turkulainen nykykansanmusiikkiyhtye Säkene. Säkene sytyttää vanhat kalevalaiset runot ja uudemmat kansanlaulun helmet nostattaen lemmenliekit ja palavan rakkauden, Someron kulttuurin tiedotteessa kuvataan. Yhtyeessä esiintyvät Anna-Maria Toivonen (laulu ja kantele), Janne Kuosa (bassot ja sello), Sami Luoto (lyömäsoittimet) sekä Tommi Hakala (kielisoittimet).

Sunnuntaina on vuorossa Mimmit duon Musapatti-konsertti Someron seurakuntakeskuksessa. Mimmit on yksi Suomen tunnetuimmista lastenmusiikkiyhtyeistä. Uusin levy, Musapatti, on vuoden 2020 Emma-ehdokas. Musapatti-levy yhdistää musiikin ja oppimisen täysin uudella tavalla. Vauhdikkaissa lauluissa seikkaillaan dinosaurusten maailmassa, ihmisen suolistossa, Etelämantereella ja tavataan löytöretkeilijöitä, tiedotteessa kerrotaan.

Pieni Laulujuhla järjestetään alkuperäistä suunnitelmaa pienempänä koronatilanteesta johtuen. Perjantaiksi 21.8. suunnitellut yhteislauluhetket Lamminniemen hyvinvointikeskuksessa ja Tervaskannon palvelutalossa sekä lauantaiksi 22.8. suunniteltu Kaurakeron kuarovestivaali Myötätuulen teatterissa on peruttu. Pienen Laulujuhlan järjestää Someron kulttuuri ry. Musiikinedistämissäätiön tuella.

Nykykansanmusiikkiyhtye Säkene lauantaina 22. elokuuta kello 18 Kiiruun talolla, Joensuuntie 22, Somero. Liput 15 euroa.

Lastenmusiikkiyhtye Musapatti sunnuntaina 23. elokuuta kello 15 Someron seurakuntakeskuksessa Härkäläntie 1, Somero. Vapaa pääsy.