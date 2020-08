Pilvisyys voi haitata meteoriparven bongaamista ensi yönä

Perseidien meteoriparveen kuuluvia tähdenlentoja voi havaita erityisesti kahden seuraavan yön aikana, tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo. Perseidit on yksi kolmesta runsaimmasta tähdenlentoparvesta joulukuun geminidien ja tammikuun kvadrantidien lisäksi.

Tänä vuonna parasta havaintoaikaa olisi keskiviikon ja torstain välinen alkuyö, mutta pilvisyys voi tällöin haitata havainnoimista huomattavasti.

Tähdenlentoja voi nähdä Oulun eteläpuolella

Tähdenlentojen bongaaminen kannattaakin Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin mukaan ajoittaa pilvisyyden vuoksi perjantain vastaiselle yölle. Paras ajankohta on Liljeströmin mukaan noin kello puoli kahdentoista ja puoli yhden välissä. Tällöin taivas on tarpeeksi pimeä, mutta kuu ei ole vielä noussut kovin korkealle itäiselle taivaalle.

Kuu nousee Ursan mukaan Helsingissä kello 23.36 ja Oulussa kello 22.53. Käytännössä perseidejä näkyy vain Oulun eteläpuolella.

– Parhaat mahdollisuudet tähdenlentojen havainnointiin on tietenkin etelässä, jossa yöt ovat jo tarpeeksi pimeitä. Tärkeää on löytää tarpeeksi aukea paikka, joka on kaukana taajamista ja muista keinovaloista. Lisäksi on hyvä olla kärsivällinen ja havainnoida tarpeeksi pitkään, Liljeström neuvoo.

Tähdenlentoja voi Liljeströmin mukaan olla mukavinta havaita selällään, vaikkapa makuualustan päällä maaten. Tunnin aikana tähdenlentoja esiintyy perseidien meteoriparven aikana keskimäärin joitain kymmeniä.

Pilviset yöt haasteena koko maassa

Ilmatieteen laitoksen mukaan tulevat kaksi yötä ovat pilvisiä koko maassa, mutta etenkin pilvisyys haittaa havainnointia idässä.

– Eri mallit antavat kuitenkin hieman eri kuvan pilvisyydestä ja lisäksi nämä tiedot muuttuvat hyvin nopeasti, päivystävä meteorologi Jesse Heikkilä kertoo.

Selkeintä on Heikkilän mukaan Länsi-Suomessa. Yön aikana lännestä saapuvat sateet voivat kuitenkin osaltaan heikentää tähdenlentojen näkymistä.

– Satelliittikuvia on hyvä tarkistaa illan aikana nähdäkseen, milloin on sopiva rako tähdenlentojen bongaamiseen, Heikkilä toteaa.

STT

Kuvat: